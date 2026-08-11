別讓癌疲憊拖累治療 馬偕揭食道癌放化療研究：改善疲憊、提升存活率

永和豆漿創始人林炳生傳因食道癌病逝，我國每年新增近3000名食道癌患者，患者因腫瘤影響進食，加上化放療負荷，常面臨癌因性疲憊、體力衰退等，影響治療完成率。馬偕醫院研究發現，於化放療期間合併癌因性疲憊治療，有助改善疲憊感與生活品質，提升一年無惡化存活率。

馬偕醫院的研究成果入選2026台灣癌症聯合年會（TJCC）決選，獲「臨床組」優良獎。食道癌手術權威、也是研究主持人馬偕副院長黃文傑表示，癌症治療最大挑戰之一，不只是疾病本身，更包括病人能否完成療程。食道癌患者常因化放療期間體力衰退、食欲不振及高度疲憊，難以承受治療負荷，導致治療意願降低或被迫中斷療程。

50多歲的食道癌患者小陳（化名），治療前體力已明顯下降，又擔心化放療副作用，一度萌生放棄治療念頭。後來在化放療期間合併使用癌因性疲憊症（Cancer-related fatigue, CRF）藥物，最終順利完成療程，目前病況穩定追蹤中。

黃文傑指出，台灣流行病學研究顯示，高達92%的癌症病患在罹癌與治療期間，深受癌因性疲憊症困擾，而食道癌患者因疾病影響營養攝取，又須接受高強度化放療，更是癌疲憊、體力衰退及治療耐受性不佳的高風險族群。

研究顯示，相較於單純接受化放療的患者，合併使用癌因性疲憊症藥物者，在治療期間癌疲憊惡化程度較低，生活品質表現較佳，一年無惡化存活率顯著提升，發生疾病惡化或死亡的風險降低73%。該項成果由馬偕醫院胸腔外科醫師莫麗雯於今年TJCC分享，榮獲決選獎項「臨床組─優良」肯定。

根據「癌因性疲憊症之臨床治療指引」，當疲憊分數達4分以上，建議加入藥物治療，包括精神刺激藥物、蔘類、類固醇藥物，以及取得衛福部核准「癌因性疲憊症」適應症的黃耆多醣注射劑，該藥物為台灣第一個植物新藥，目前已納入乳癌健保給付。

黃文傑表示，疲憊一直是癌症照護的重要課題，若能在治療初期及早介入，有助於維持患者體力與治療耐受性，提高完成療程的機會，進而提升治療成效。他也期待未來健保給付能由目前的乳癌，逐步擴展至食道癌、以及更多血液腫瘤與其他實體腫瘤患者，讓更多癌友在治療過程中獲得更完整的支持。

馬偕醫院胸腔外科醫師莫麗雯醫師於今年TJCC分享食道癌研究成果並獲得決選獎項肯定。

圖／馬偕醫院提供