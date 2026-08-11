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醫療基層籲調高COVID-19快篩給付、放寬條件

中央社／ 台北11日電

基層醫療協會今天在立法院厚生會公聽會上，反映COVID-19快篩健保條件複雜、給付不足。衛福部健保署表示，以流行期為基準調整給付範圍，是不錯方法，但仍需進一步討論。

立法院厚生會及財團法人厚生基金會今天舉辦「落實新冠基層攔截與建立常規防疫制度」公聽會。

立法院厚生會副會長、民進黨立委王正旭致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險未消失，後疫情時代防疫不能只靠疫情升溫時臨時動員，政府應完善基層篩檢、診斷、用藥與轉診流程，並透過常規預算與分階段應變機制，讓防疫真正落實到第一線。

民眾黨立委陳昭姿表示，疫情升溫時，若輕症病人都直接往醫院移動，勢必影響真正需要集中照顧的患者，因此應確保基層醫師意見納入防疫討論，讓高風險病人先在社區完成初步評估與治療，惡化時再由基層評估轉診，以兼顧就醫可近性與醫療韌性。

國民黨立委洪孟楷指出，病毒年年變異，但根據疾病管制署資料，重症長者有約9成沒有接種本季COVID-19疫苗，顯示民眾對COVID-19疫苗保護效果認知不足，加上需要透過醫療院所、基層診所加強推廣。

會中中華民國基層醫療協會理事長林應然、秘書長羅源彰皆提出，COVID-19快篩目前健保給付條件嚴格，且僅給付150點，以每點不到1元的健保點值換算，幾乎不敷快篩購買成本，希望調高給付點數，並建議在每年流行期放寬給付條件。

台灣急診醫學會理事長陳健驊也說，觀察到不少患者在基層看了幾次發燒後，會直接到急診就醫，快篩後才發現COVID-19陽性，但這些患者塞在急診，卻可能導致疫情繼續蔓延，盼加強基層篩檢。

中央健康保險署副署長張禹斌回應，以流行期為基準進行調整，是個不錯的方法；不過這仍需要經過健保共擬會同意，將再與疾管署和相關團體討論，認為可以在今年討論健保總額的時候提出調整。

疾管署長羅一鈞，流行期是可以定義的，認同可再研議。快篩供應部分，現在只要疫情連續上升2週，就會通知食藥署，轉知業者疫情波峰預估與就診人次推估結果等資訊，讓業者評估是否增加生產。

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