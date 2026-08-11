台泰農業部線上交流會議 聚焦人工智慧應用

農業部今天與泰國農業部舉辦「台泰農業空間資訊技術及調查應用交流線上會議」，聚焦人工智慧（AI）、數位孿生（Digital Twin） 等在農業的應用。

農業部發布新聞稿，台泰農業部線上會議由農業部國際事務司長傅子煜與泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）共同主持。

農業部說，面對氣候變遷、糧食安全及農業勞動力短缺等共同挑戰，AI及數位科技已成為提升農業生產及治理效能的重要工具，期待透過台泰科技交流，將智慧農業技術進一步導入實際應用。

泰國農業部指出，AI智慧農業是雙方未來重要合作方向，泰國規劃於今年9月邀請台灣參與AI智慧農業交流，就智慧監測、農業淨零、數位治理等議題深化討論，尋求技術合作及實際應用機會。

農業部說，泰國於這次會議中，分享GIS入口網站、數位孿生及樹木資料庫等建置經驗，台灣則介紹全國農田坵塊圖、農業街景影像系統及AI影像判釋等成果，展示如何整合衛星、無人機及地面影像資料，運用AI提升農地管理、土地利用監測、作物調查及異常預警能力。雙方並就AI影像辨識、空間資訊整合及農業碳匯等議題交換經驗。

農業部表示，台灣與泰國自2003年簽署農漁業合作協定以來，持續透過台泰農業合作會議深化夥伴關係。未來雙方將持續尋求適合的試驗場域及合作機會，推動AI、大數據、物聯網及空間資訊等技術驗證與應用，讓台泰智慧農業合作進一步走向實際應用。