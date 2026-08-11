快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台泰農業部線上交流會議 聚焦人工智慧應用

中央社／ 台北11日電

農業部今天與泰國農業部舉辦「台泰農業空間資訊技術及調查應用交流線上會議」，聚焦人工智慧（AI）、數位孿生（Digital Twin） 等在農業的應用。

農業部發布新聞稿，台泰農業部線上會議由農業部國際事務司長傅子煜與泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）共同主持。

農業部說，面對氣候變遷、糧食安全及農業勞動力短缺等共同挑戰，AI及數位科技已成為提升農業生產及治理效能的重要工具，期待透過台泰科技交流，將智慧農業技術進一步導入實際應用。

泰國農業部指出，AI智慧農業是雙方未來重要合作方向，泰國規劃於今年9月邀請台灣參與AI智慧農業交流，就智慧監測、農業淨零、數位治理等議題深化討論，尋求技術合作及實際應用機會。

農業部說，泰國於這次會議中，分享GIS入口網站、數位孿生及樹木資料庫等建置經驗，台灣則介紹全國農田坵塊圖、農業街景影像系統及AI影像判釋等成果，展示如何整合衛星、無人機及地面影像資料，運用AI提升農地管理、土地利用監測、作物調查及異常預警能力。雙方並就AI影像辨識、空間資訊整合及農業碳匯等議題交換經驗。

農業部表示，台灣與泰國自2003年簽署農漁業合作協定以來，持續透過台泰農業合作會議深化夥伴關係。未來雙方將持續尋求適合的試驗場域及合作機會，推動AI、大數據、物聯網及空間資訊等技術驗證與應用，讓台泰智慧農業合作進一步走向實際應用。

農業部

相關新聞

受低壓帶影響！14日起全台轉雨 中南部防局部大雨

氣象署表示，未來一周偏西南風，明天、13日南部仍整天斷斷續續有雨，午後大台北山區防大雨；14日至18日全台轉雨，其中14...

玩家措手不及…無人機禁限範圍公告期太短 未來將拉長至15天

近年無人機盛行，但原先限制重重的無人機地圖，禁飛、限飛範圍近期竟「無預警」再擴大，不僅讓無人機玩家措手不及，甚至恐吃罰鍰。交通部民航局今召開無人機管理業務工作會議，針對禁、限範圍公告期限，建議各主管機關應將公告期限拉長至15天，讓玩家有時間反應及確認。

傷寒檢驗爆史上首起誤判！中部70多歲女性「確診」翻盤 疾管署揭原因

國內爆發傷寒檢驗史上首起實驗室誤判事件，衛福部疾管署表示，今年8月6日發布新增今年首例本土傷寒確定病例，該傷寒個案經就醫醫院認可實驗室於七月下旬採檢，檢體檢出傷寒桿菌並通報，經系統自動判定確定。但因個案為今年首例本土個案，疾管署為執行流行病學監測，將菌株全基因定序，確認菌株為「非傷寒之沙門氏菌」。

更年期不是代謝壞掉！醫曝脂肪「搬家」真相：4招甩內臟脂肪

更年期後體重飆升常讓許多女性困擾不已。減重醫師蕭捷健在臉書指出，許多停經女性常抱怨更年期後代謝壞掉「喝水胖、呼吸也胖」。然而權威期刊《Science》發現，人類從20歲到60歲的代謝率幾乎是一條平穩直線，代謝並未在45歲下滑或50歲崩盤。腹部贅肉增加並非代謝變差，而是脂肪「搬家」違停到了肚子裡的內臟區。

別讓癌疲憊拖累治療 馬偕揭食道癌放化療研究：改善疲憊、提升存活率

永和豆漿創始人林炳生傳因食道癌病逝，我國每年新增近3000名食道癌患者，患者因腫瘤影響進食，加上化放療負荷，常面臨癌因性疲憊、體力衰退等，影響治療完成率。馬偕醫院研究發現，於化放療期間合併癌因性疲憊治療，有助改善疲憊感與生活品質，提升一年無惡化存活率。

新冠沒有變弱！ 700家診所成防疫「掌上明珠」 羅一鈞：研議加碼獎勵

新冠疫情進入常態化，防疫重心也逐漸從大型醫院轉向社區與基層診所。疾管署長羅一鈞今參加「落實新冠基層攔截與建立常規防疫制度」公聽會時表示，目前全台約有700家診所提供公費新冠抗病毒藥物服務，面對開藥流程複雜、藥品管理等負擔，仍願意站在防疫第一線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。