百貨業響應惜食行動 環境部攜手產業從源頭減少食物浪費

環境部11日邀集百貨零售業者，針對事業廚餘源頭減量、處理及循環利用等議題進行交流。環境部長彭啓明會中進一步提出「惜食」合作構想，倡議政府與百貨、餐飲及旅館業共同合作，從消費端減少食物浪費。與會業者均表達支持與參與意願，環境部後續將整合部內相關單位，並持續邀集餐飲、旅館等業者，共同研議具體推動方式。

彭啓明表示，惜食並不是要大家少消費，而是「不減少消費，而是減少浪費」。百貨、餐飲及旅館每天直接接觸大量消費者，也是推動食物浪費減量的重要場域。透過餐點設計、動態備餐、惜食優惠及消費者參與，不僅可以讓仍具食用價值的餐食獲得更多被消費的機會，也能從源頭減少廚餘產生，兼顧環境與產業效益。

會中彭啓明提出籌組聯盟的構想，希望串聯政府與百貨、餐飲、旅館等產業，並研議每周訂一天做為惜食日、聯盟場域共同宣傳、廚餘減量成果交流及剩食資訊整合等作法，將目前不同企業各自推動的惜食行動進一步串聯，讓民眾更容易辨識、參與，逐步形成日常消費習慣。

環境部指出，食物浪費減量涉及消費行為、餐飲管理、廚餘減量及後端循環利用等不同面向，需要跨領域共同推動。此次因聚焦百貨零售業等事業端廚餘源頭減量及循環利用，由環境部資源循環署主辦交流，後續將由環境部相關單位共同合作，從源頭減量到資源循環形成完整推動鏈結。

針對業者關切廚餘養豬政策轉型後的去化問題，環境部表示，目前事業廚餘已有肥料化、能源化、飼料化及黑水虻等多元再利用途徑，全國非以養豬方式處理廚餘的再利用機構共 23 家；未來並將配合循環原料飼料工廠等制度推動，持續增加資源化處理量能。

環境部也將協助事業端落實正確分類、瀝水減量及合規處理，並透過技術及資源媒合，協助業者降低廚餘產生及清運負擔。針對業者關切的前處理設備、循環技術媒合及相關輔導措施，也將依此次交流蒐集的實務需求持續研議。幕僚規劃亦已將現地減量、技術媒合及相關輔導列為後續合作方向。

彭啓明表示，臺灣已有許多企業投入惜食的媒合，政府下一步要做的是把不同力量串聯起來。此次百貨業者均表達參與意願，是跨產業合作的第一步，環境部後續將擴大與餐飲、旅館及相關業者對話，讓惜食從企業個別行動逐步成為全民都能參與的生活實踐。