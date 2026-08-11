受低壓帶影響！14日起全台轉雨 中南部防局部大雨

氣象署表示，未來一周偏西南風，明天、13日南部仍整天斷斷續續有雨，午後大台北山區防大雨；14日至18日全台轉雨，其中14、15日中南部地區及午後北部、東北部山區防大雨。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天、13日仍受西南風影響，南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他各地為午後雷陣雨，其中北部山區可能會有局部大雨。

賴欣國指出，14日至18日持續偏西南風，再加上大低壓帶影響，全台各地降雨機會偏高。其中14、15日中南部地區有局部大雨，午後北部山區及東半部山區也會有局部大雨；16日至18日水氣略為減少，中南部地區整天、午後北部及東半部山區仍需注意較大雨勢。

氣溫方面，賴欣國提到，明天、13日南部高溫約攝氏32至34度，中部以北約33至36度，36度以上高溫範圍大致在大台北地區及中部內陸地區；14日起雲量增加，感受偏悶熱，各地高溫約31至33度。

賴欣國說，今明兩天第15號颱風昌鴻會影響日本本州，另外第16號颱風琵鷺持續在海面上向東偏東北方移動，對各地均無影響。目前觀察在昌鴻正南方、約台北東南東方1860公里海面上有熱帶系統正在發展，預估會增強為熱帶性低氣壓，但環境上發展有限，雖然有成颱的機會但不高。

賴欣國表示，目前在南海至關島一帶都是大低壓帶的範圍，其中持續有熱帶雲簇消長，氣象署會持續觀察。