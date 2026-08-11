玩家措手不及…無人機禁限範圍公告期太短 未來將拉長至15天

近年無人機盛行，但原先限制重重的無人機地圖，禁飛、限飛範圍近期竟「無預警」再擴大，不僅讓無人機玩家措手不及，甚至恐吃罰鍰。交通部民航局今召開無人機管理業務工作會議，針對禁、限範圍公告期限，建議各主管機關應將公告期限拉長至15天，讓玩家有時間反應及確認。

過去地方政府或主管機關長期不重視玩家權益，加上疑似不了解無人機發展狀況，導致只要有疑慮，就直接畫設為禁飛、限制區，壓縮無人機玩家合法空域。而原本限制重重的無人機地圖，近期被發現禁飛、限飛範圍竟「無預警」再擴大，引發無人機玩家不滿，因此7月18日赴交通部抗議。

考量民眾確實有使用需求，民航局上月宣布，針對2部分進行調整、放寬。第一，去年11月已劃設的禁限航區，從被擴大的5公里回到原來的3公里範圍，從事無人機活動，需事先提出申請，各部會將重新檢視其原提報範圍，並儘速進行調整。

第二，今年6月24日公告新增的23處圓形禁限航區，涉及重要政府機關、電力設施、水利設施，然經考量後，平時玩家只要在不違反民航法相關規定前提下，可從事無人機活動，但主管機關公告演習期間或發生重大事件時，禁止從事遙控無人機活動。

民航局今召開「115年度第一次縣市政府遙控無人機管理業務工作會議」，邀集中央相關部會及各縣市政府代表齊聚交流。會中首度說明無人機測試場域盤點及規畫辦理情形，並就違規取締實務與關鍵基礎設施（CI）禁飛宣導進行討論。

針對訂定紅區劃設的預告期，民航局說明，過去主管機關公告期限約3至5天，5天後新劃設的圖資就生效，時間過短恐讓玩家措手不及，就算提前申請場地且自行上網查詢，也恐來不及變更只能停擺。為讓玩家更有餘裕，會中建議主管機關應將公告期拉長至15天，民眾才有時間反應、做準備。

民航局呼籲，飛手及從業人員在起飛前可善用民航局「遙控無人機管理資訊系統」網站，或下載「DRONE MAP」手機APP，即時查詢所在位置的空域管制狀況。

民航局也指出，經民航局核准的合格法人，均可透過資訊系統申請於全國各地「試驗飛行」，現統計已申請567件全權同意，但為配合經濟部「無人載具產業發展統籌型計畫」，民航局也已規畫無人機測試場域，盤點出18處中小型測試場域，並於「遙控無人機管理資訊系統」提供簡化申請流程。

大型無人機測試需求部分，民航局則協調提供嘉義水上機場與屏東恆春機場供國內業者執行中高空、長航時、抗風壓及特殊酬載的研發測試，全面建立完善的產業驗證環境。

針對無人機侵擾及違規，民航局重申，已依法劃設為禁止飛航區域（紅區），若未經許可進入紅區，除最高可罰30萬元外，情節重大者更將沒入無人機；民航局強調，縣市政府為地方禁限航區劃設與第一線取締主管機關，民航局將持續深化中央與地方的橫向聯防，建立標準化查處流程，共同維護飛航安全。

根據統計，截至2026年6月底止，我國無人機總註冊架數達4萬2016架，專業操作證達2萬3518張（共1萬7343人持有），顯示越來越多從業者投入專業領域；操作證持有數量前三名縣市分別為高雄市、台中市及新北市，反映出高屏、中部及北部都會區已形成重要的無人機產業聚落與法人活動圈。

此外，目前全台已有895家具活動申請資格的有效法人，累計核准活動案件達3萬1613 件，其中以空拍攝影（84.75%）為大宗，農藥噴灑（4.51%）與資料監測（2.71%）也持續成長；物流載貨部分，民航局已核准10案試辦計畫，並有3案持續試營運中，主要應用於偏遠地區民生物資及醫療物品運送，未來將依據試辦計畫經驗，據以逐步研議商業化物流法規。