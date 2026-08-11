新冠沒有變弱！ 700家診所成防疫「掌上明珠」 羅一鈞：研議加碼獎勵

新冠疫情進入常態化，防疫重心也逐漸從大型醫院轉向社區與基層診所。疾管署長羅一鈞今參加「落實新冠基層攔截與建立常規防疫制度」公聽會時表示，目前全台約有700家診所提供公費新冠抗病毒藥物服務，面對開藥流程複雜、藥品管理等負擔，仍願意站在防疫第一線。

羅一鈞形容，這700家診所是疾管署的「掌上明珠」，未來將研議透過獎勵或補助，讓這批診所成為基層防疫網的核心夥伴。新冠病毒持續變異且不會消失，未來包括新冠、流感及其他呼吸道傳染病，都需要仰賴基層診所第一線攔截及處理，因此如何將基層醫療更完整納入防疫體系，是疾管署未來的重要工作。

羅一鈞指出，今年春節期間，疾管署即與健保署合作，針對春節開診提供獎勵，其中疾管署投入約1500萬元，鼓勵醫療院所在初一至初三加開呼吸道特別門診。未來也希望持續與健保署分工合作，提供基層醫療更多支持。

其中，新冠抗病毒藥物的基層布建尤其重要。羅一鈞說，目前全國約有700家診所提供公費新冠抗病毒藥物，「這700家實際上應該算是我們CDC的掌上明珠，應該捧在手掌心呵護。」因為抗病毒藥物開立及管理並不容易，仍有這麼多診所願意參與相當難得。

羅一鈞表示，未來將在計畫及預算編列中，研議增加相關獎勵或補助，讓這些診所成為核心基層防疫網的一環，也希望進一步擴大「防疫診所」量能。疫苗方面，目前疫苗接種給予第一線醫療院所的補助仍不足，即使從每劑100元增加至150元、200元，距離足以支持基層的程度仍有差距，因此除持續爭取經費，也將透過其他獎勵方式加碼。

羅一鈞說，今年希望把握10月流感、新冠疫苗共同接種期間拉高接種率，尤其11月適逢九合一選舉，投票可能增加人潮聚集，希望能在10月先提高疫苗覆蓋率，降低冬季疫情提早升溫的風險。若今年獎勵措施確實有效提升接種率，未來也會評估延續。

針對新冠快篩供應，羅一鈞表示，目前疾管署與食藥署已建立合作機制，一旦疫情連續二周上升、出現進入流行期跡象，就會通知業者提早準備產能及供貨。疾管署也會提供未來疫情高、低推估及預估快篩需求，讓生產及通路業者提前備貨，避免重演快篩供應不足。

另外，疾管署也規畫強化疫情監測。羅一鈞表示，115年至119年的五年期防疫計畫將納入汙水監測，每年經費約2000萬元，規畫於全台約15處採集汙水，監測新冠、流感及腸病毒等病原。由於不少新冠感染者不一定就醫或篩檢，汙水監測可望更早掌握社區病毒流行情況，並比對汙水與人體檢體發現的病毒變異株，讓未來疫情監測不再只依賴醫療院所通報。