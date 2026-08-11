快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠沒有變弱！ 700家診所成防疫「掌上明珠」 羅一鈞：研議加碼獎勵

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
近一年來，新冠感染仍持續帶來重症、住院與死亡風險，疾管署呼籲，新冠防疫應落實至第一線基層診所。記者廖靜清／攝影
近一年來，新冠感染仍持續帶來重症、住院與死亡風險，疾管署呼籲，新冠防疫應落實至第一線基層診所。記者廖靜清／攝影

新冠疫情進入常態化，防疫重心也逐漸從大型醫院轉向社區與基層診所疾管署羅一鈞今參加「落實新冠基層攔截與建立常規防疫制度」公聽會時表示，目前全台約有700家診所提供公費新冠抗病毒藥物服務，面對開藥流程複雜、藥品管理等負擔，仍願意站在防疫第一線。

羅一鈞形容，這700家診所是疾管署的「掌上明珠」，未來將研議透過獎勵或補助，讓這批診所成為基層防疫網的核心夥伴。新冠病毒持續變異且不會消失，未來包括新冠、流感及其他呼吸道傳染病，都需要仰賴基層診所第一線攔截及處理，因此如何將基層醫療更完整納入防疫體系，是疾管署未來的重要工作。

羅一鈞指出，今年春節期間，疾管署即與健保署合作，針對春節開診提供獎勵，其中疾管署投入約1500萬元，鼓勵醫療院所在初一至初三加開呼吸道特別門診。未來也希望持續與健保署分工合作，提供基層醫療更多支持。

其中，新冠抗病毒藥物的基層布建尤其重要。羅一鈞說，目前全國約有700家診所提供公費新冠抗病毒藥物，「這700家實際上應該算是我們CDC的掌上明珠，應該捧在手掌心呵護。」因為抗病毒藥物開立及管理並不容易，仍有這麼多診所願意參與相當難得。

羅一鈞表示，未來將在計畫及預算編列中，研議增加相關獎勵或補助，讓這些診所成為核心基層防疫網的一環，也希望進一步擴大「防疫診所」量能。疫苗方面，目前疫苗接種給予第一線醫療院所的補助仍不足，即使從每劑100元增加至150元、200元，距離足以支持基層的程度仍有差距，因此除持續爭取經費，也將透過其他獎勵方式加碼。

羅一鈞說，今年希望把握10月流感、新冠疫苗共同接種期間拉高接種率，尤其11月適逢九合一選舉，投票可能增加人潮聚集，希望能在10月先提高疫苗覆蓋率，降低冬季疫情提早升溫的風險。若今年獎勵措施確實有效提升接種率，未來也會評估延續。

針對新冠快篩供應，羅一鈞表示，目前疾管署與食藥署已建立合作機制，一旦疫情連續二周上升、出現進入流行期跡象，就會通知業者提早準備產能及供貨。疾管署也會提供未來疫情高、低推估及預估快篩需求，讓生產及通路業者提前備貨，避免重演快篩供應不足。

另外，疾管署也規畫強化疫情監測。羅一鈞表示，115年至119年的五年期防疫計畫將納入汙水監測，每年經費約2000萬元，規畫於全台約15處採集汙水，監測新冠、流感及腸病毒等病原。由於不少新冠感染者不一定就醫或篩檢，汙水監測可望更早掌握社區病毒流行情況，並比對汙水與人體檢體發現的病毒變異株，讓未來疫情監測不再只依賴醫療院所通報。

羅一鈞 診所 新冠肺炎 疾管署

延伸閱讀

新冠疫情再升溫！上周近2.5萬人就醫 增72重症、14死

新冠重症、死亡雙創新高…重症年齡最小才滿月 雙側肺浸潤入住ICU

流感疫情升溫已逼近流行期 疾管署：最快8月下旬進入、9月達高峰

聯合報社論／慈濟受騙應當檢討，政府無能卻厚顏攬功

相關新聞

受低壓帶影響！14日起全台轉雨 中南部防局部大雨

氣象署表示，未來一周偏西南風，明天、13日南部仍整天斷斷續續有雨，午後大台北山區防大雨；14日至18日全台轉雨，其中14...

玩家措手不及…無人機禁限範圍公告期太短 未來將拉長至15天

近年無人機盛行，但原先限制重重的無人機地圖，禁飛、限飛範圍近期竟「無預警」再擴大，不僅讓無人機玩家措手不及，甚至恐吃罰鍰。交通部民航局今召開無人機管理業務工作會議，針對禁、限範圍公告期限，建議各主管機關應將公告期限拉長至15天，讓玩家有時間反應及確認。

傷寒檢驗爆史上首起誤判！中部70多歲女性「確診」翻盤 疾管署揭原因

國內爆發傷寒檢驗史上首起實驗室誤判事件，衛福部疾管署表示，今年8月6日發布新增今年首例本土傷寒確定病例，該傷寒個案經就醫醫院認可實驗室於七月下旬採檢，檢體檢出傷寒桿菌並通報，經系統自動判定確定。但因個案為今年首例本土個案，疾管署為執行流行病學監測，將菌株全基因定序，確認菌株為「非傷寒之沙門氏菌」。

更年期不是代謝壞掉！醫曝脂肪「搬家」真相：4招甩內臟脂肪

更年期後體重飆升常讓許多女性困擾不已。減重醫師蕭捷健在臉書指出，許多停經女性常抱怨更年期後代謝壞掉「喝水胖、呼吸也胖」。然而權威期刊《Science》發現，人類從20歲到60歲的代謝率幾乎是一條平穩直線，代謝並未在45歲下滑或50歲崩盤。腹部贅肉增加並非代謝變差，而是脂肪「搬家」違停到了肚子裡的內臟區。

別讓癌疲憊拖累治療 馬偕揭食道癌放化療研究：改善疲憊、提升存活率

永和豆漿創始人林炳生傳因食道癌病逝，我國每年新增近3000名食道癌患者，患者因腫瘤影響進食，加上化放療負荷，常面臨癌因性疲憊、體力衰退等，影響治療完成率。馬偕醫院研究發現，於化放療期間合併癌因性疲憊治療，有助改善疲憊感與生活品質，提升一年無惡化存活率。

新冠沒有變弱！ 700家診所成防疫「掌上明珠」 羅一鈞：研議加碼獎勵

新冠疫情進入常態化，防疫重心也逐漸從大型醫院轉向社區與基層診所。疾管署長羅一鈞今參加「落實新冠基層攔截與建立常規防疫制度」公聽會時表示，目前全台約有700家診所提供公費新冠抗病毒藥物服務，面對開藥流程複雜、藥品管理等負擔，仍願意站在防疫第一線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。