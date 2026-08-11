流感疫情升溫已逼近流行期 疾管署：最快8月下旬進入、9月達高峰

國內流感疫情自7月上旬起逐漸升溫，衛福部疾管署最新監測資料顯示，近4周門急診就診人次及就診病例百分比持續上升，以幼童與65歲以上長者的門診就診率最高。群聚疫情方面，近期上呼吸道感染群聚通報數同步增加，流感陽性群聚檢出以A型為主，且主要集中於人口密集機構。

疾管署發言人林明誠說，流感上周急診就診病例百分比達10.5%，已接近流行閾值11%，預估再一、二周就進入流行期，並預估9月上旬或中旬進入高峰期，但高峰期會持續多久，目前仍持續觀察。近期社區病毒監測以A型H1N1最多，占57%。另流感併發重症及死亡病例近期亦呈上升趨勢，多為65歲以上、具慢性病史及未接種本季流感疫苗者。

疾管署指出，經統計8月2日至8日類流感門急診就診計9萬2075人次，較前一周略升2.4%，近期呈緩升趨勢；上周共新增70例流感併發重症病例。其中，64例為H1N1、2例H3N2、4例A未分型，及12例死亡，包括8例H1N1、1例H3N2、2例A未分型、1例B型。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之流感病毒以A型占83.7%為主。本流感季累計995例重症病例，包括401例H1N1、481例H3N2、24例A未分型、89例B型，及188例死亡含71例H1N1、101例H3N2、5例A未分型、11例B型，其中重症病例以65歲以上長者占63%，及具慢性病史者占82%為多，73%未接種本季流感疫苗。

流感疫情方面，林明誠說，預計兩周內約是八月下旬，流感疫情將進入流行期，且受到開學因素，預估9月上旬或中旬進入高峰期，但高峰期會持續多久，未來會如何變化，以目前數據模式還很難評估，必須是看病毒株競爭的情況，也要看全民防疫作為是否落實，目前仍在觀察。

疾管署表示，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫的全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，若經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

另，由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

疾管署呼籲，民眾應加強自主防疫觀念，落實手部衛生及呼吸道禮節，又為保護自身及他人健康，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀儘量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得佩戴口罩，另民眾如出入醫療照護機構以及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，並建議自主佩戴口罩。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，盡可能保持一公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。