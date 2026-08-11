無人機註冊量破4.2萬架 民航局盤點18處測試場域、強化違規管理

我國無人機產業持續發展，交通部民用航空局11日召開「115年度第一次縣市政府遙控無人機管理業務工作會議」，邀集中央相關部會及各縣市政府代表交流，首度說明無人機測試場域盤點及規劃情形，並針對違規取締實務及關鍵基礎設施（CI）禁飛宣導等議題進行討論。

民航局表示，截至2026年6月底，國內無人機總註冊架數達4萬2,016架，專業操作證達2萬3,518張，共有1萬7,343人持有，顯示投入無人機專業領域的人數持續增加。操作證持有數量前三名縣市為高雄市、台中市及新北市，反映高屏、中部及北部都會區已形成重要無人機產業聚落及法人活動圈。

目前全台共有895家具活動申請資格的有效法人，累計核准活動案件達3萬1,613件，其中空拍攝影占84.75%最多，農藥噴灑占4.51%、資料監測占2.71%，相關應用持續成長。

物流載貨方面，民航局已核准10案試辦計畫，目前有3案持續試營運，主要應用於偏遠地區民生物資及醫療物品運送，未來將依試辦計畫經驗，逐步研議商業化物流法規。

民航局指出，經核准的合格法人可透過資訊系統申請在全國各地進行「試驗飛行」，目前已有567件申請獲全權同意。配合經濟部「無人載具產業發展統籌型計畫」，民航局另規劃無人機測試場域，已盤點18處中小型測試場域，並在「遙控無人機管理資訊系統」提供簡化申請流程。

至於大型無人機測試需求，民航局已協調提供嘉義水上機場及屏東恆春機場，供國內業者進行中高空、長航時、抗風壓及特殊酬載等研發測試，建立產業驗證環境。

針對無人機侵擾及違規情形，民航局重申，依法劃設為禁止飛航的區域（紅區），若未經許可進入紅區，最高可處新台幣30萬元罰鍰，情節重大者並可沒入無人機。民航局表示，縣市政府為地方禁限航區劃設及第一線取締主管機關，將持續強化中央與地方橫向聯防，建立標準化查處流程。

會中各縣市代表也提出圖資劃設標準、紅區劃設預告期等實務建議，民航局逐項回應，並表示將從法規修訂、技術支援、管理流程及資訊系統整合等面向持續強化治理，提供第一線執法更一致且有效率的工具及流程。

民航局表示，未來將持續深化中央與地方協力網絡，透過定期工作會議及跨機關協作平台，蒐集各界經驗與需求，精進無人機管理體系，在保障空域安全及公共利益的同時，支持無人機產業創新發展。

民航局也呼籲飛手及從業人員，起飛前務必利用「遙控無人機管理資訊系統」或「DRONE MAP」手機APP，即時查詢所在地空域管制狀況，也可加入官方LINE帳號「交通部民用航空局遙控無人機專區」，掌握最新法規動態及安全資訊。