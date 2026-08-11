新冠恐成「週期性流行」 感染權威示警4大缺口：不能只靠一支快篩判定

新冠疫情走過大流行階段，但病毒並未消失，未來恐如其他呼吸道病毒般週期性來襲。感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，台灣現階段面臨的關鍵問題，已不是回到過去高強度防疫，而是如何建立一套「常態化」的新冠防治模式。

為歸納後疫情時代呼吸道傳染病防治政策，立法院厚生會自2023年起連續三年召開公聽會，近一年來，新冠感染仍持續帶來重症、住院與死亡風險。黃立民指出，醫院感染管制、基層快篩、抗病毒藥物及疫苗等4大環節仍有改善空間，尤其疫情升溫時，應提高篩檢強度，才能及早揪出高風險患者、降低重症及傳播風險。

黃立民說，新冠進入週期性流行後，各醫院感染管制措施逐漸出現差異。部分醫院患者住院前主要以快篩判定，但抗原快篩敏感度有限，若僅憑一次陰性結果便排除感染，仍可能有患者在感染初期因病毒量不足而「篩不出來」，進入住院病房後增加院內傳播風險。

黃立民認為，疾管署或相關醫學會可盤點各醫院現行措施，建立更一致的原則，不一定全年維持高規格管制，但疫情升溫時，可適度提高警戒。例如針對高風險病人增加PCR等較敏感檢驗，兼顧醫療資源與感染控制。

另一個重點則在基層診所。黃立民指出，新冠常態化後，基層醫療應更習慣使用快篩，而非等到病情嚴重才檢驗。尤其流感、新冠、呼吸道融合病毒（RSV）等呼吸道疾病的症狀相近，未來應鼓勵發展及使用一次可檢測3至5種病原的多合一快篩，甚至依不同季節流行病毒調整檢測組合。

「如果基層不做快篩，感染人數就會出現大量黑數。」黃立民說，疫情流行期間若無法及早診斷，高風險患者便可能錯失早期使用抗病毒藥物的時機。患者不知道自己感染新冠，也可能照常上班、聚會，增加病毒持續傳播的機會。因此，當疫情升溫時，第一線醫師的篩檢門檻應適度降低。

治療方面，黃立民指出，目前已有多種新冠抗病毒藥物可使用，但不同藥物各有用藥限制及交互作用問題，臨床醫師最需要的是清楚、標準化且即時更新的用藥指引，讓醫師面對同時服用多種慢性病藥物的患者時，能快速判斷哪些藥物需要停用或調整，主管機關、醫學會及藥廠應進一步補足資料，降低第一線醫師用藥疑慮。