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高醫乳癌篩檢奪醫學中心第一 一站式照護揪早期癌

中央社／ 高雄11日電

高醫今天獲得醫學中心組乳癌篩檢第一名，獲「乳癌生命搶救王」肯定。高醫表示，透過整合篩檢、診斷、治療及追蹤的一站式照護，協助女性及早發現乳癌、把握治療時機。

衛生福利部國民健康署今天公布114年度癌症篩檢績優醫療院所，高雄醫學大學附設中和紀念醫院榮獲醫學中心組乳癌篩檢第一名。

高醫透過新聞稿指出，55歲王姓女子收到乳癌篩檢提醒後，因擔心檢查結果遲遲未就醫，經癌症篩檢團隊持續關懷與鼓勵，終於接受乳房攝影，檢查發現影像疑似異常，隨即安排乳房外科門診。

高醫表示，王女起初仍因害怕切片而猶豫，在醫師、護理師、放射師及個案管理師持續追蹤下完成檢查，確診第二期乳癌，接受乳房保留手術、放射及化學治療，目前持續治療。

高醫副院長暨台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，高醫整合門診、住院及外展篩檢，每日發送簡訊提醒符合資格民眾接受乳房攝影，並導入門診自動開單系統，提升篩檢便利性。

此外，乳房外科也整合跨專科團隊，提供從篩檢、精準診斷、個人化治療、術後重建到長期追蹤的照護，最快一天可完成乳房攝影、超音波及切片等檢查。

根據高醫數據，114年度完成乳房攝影9935人次，其中1445人篩檢陽性，進一步確診乳癌172例，包括0期37例、I期58例及II期41例。依國健署資料，乳癌若於0至II期發現，5年存活率可達95%，顯示定期篩檢及早期診斷的重要性。

高醫癌症中心主任蕭惠樺表示，醫院另建置智慧化癌症個案管理平台，即時掌握收案、治療進度及品質指標，並推動結構化電子病歷。未來將持續結合智慧醫療、精準治療及跨專科照護，提高癌症篩檢與追蹤成效。

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