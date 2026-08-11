影／培育小小花藝師 開啟幼童花卉欣賞、運用能力

農業部花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩、農業部農業科技司副司長陳瑞榮、農業部參事陳麗蓉、雲林縣文安國小校長曾智豐、台灣花育協會理事長陳筱芬、中華盆花協會理事長張滋佳等，下午一同出席農業部花卉創新園區研究發展中心在農委會舉行「花開生活・美學紮根-幼兒宣傳教育推廣成果發表會」，展示文安國小附幼幼兒的花卉教育推動農業成果；並邀請參與課程的文安附幼的幼兒化身為「小小花藝師」，教導與會貴賓體驗居家花飾DIY。現場同步展示花育教材、教學成果及學生作品。展現花卉結合生活美學、環境教育與創意實踐的成果，讓國產花卉走進家庭生活，培養下一代親近花卉、欣賞花卉及運用花卉的能力。

陳瑞榮表示，花卉教育不僅是植物知識的學習，更是美感教育、環境教育及生活教育的實踐。未來也將持續結合花卉產業、教育體系及地方政府等資源，推動花卉教育向下紮根。

曾智豐校長表示，經由此次的花卉幼兒宣傳的課程，不論是家長、老師，對於買花都有慾望。課程之後的成果展中，有教國小部如何插花，而且義賣也一下子賣完；當天也販賣插花，家長老師也特別的熱絡。代表花藝課程在學校，對老師、家長，國小部的學生都很熱烈的參與。

台灣花育協會理事長陳筱芬表示，小朋友第一次接觸花之後所得到的回饋。有過半的家長會意識到花卉的事；從沒有花瓶，開始買花瓶。從來不認識的花的家長，在超商、連鎖超市買菜時發現有花；慢慢會走到花店、花市，一半的家長有正向的回饋。

農業部農業科技司副司長陳瑞榮表示，未來也將持續結合花卉產業、教育體系及地方政府等資源，推動花卉教育向下紮根。記者黃義書／攝影