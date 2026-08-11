三鶯線試營運時間再擴大 16日起6時至24時全時段營運

新北市長侯友宜今天宣布，三鶯線免費試營運從現有的上午8時至晚間10時，配合即將開學及更多通勤需求，8月16日起將提前至上午6時至深夜12時的全時段免費試營運，持續至試營運兩個月期滿。

侯友宜表示，三鶯線自免費試營運以來人潮踴躍，平日平均約2.6萬人次，假日更達5.2萬人次，先前舉辦活動時單日更湧入超過7萬人次，當時以約2.2分鐘一班車的密集班次，加上台鐵、客運轉乘，約半小時就完成大量人潮疏散，顯示三鶯線及整體轉運系統禁得起考驗。

侯友宜指出，三鶯線沿線串聯新北市美術館、客家文化園區及三峽、鶯歌老街等景點，形成兼具藝文與觀光特色的廊道，也吸引許多市民及國際旅客搭乘。

侯友宜說，近期不少民眾反映試營運時間，對上班族、學生而言時間太晚，尤其9月1日開學後，許多學生、通勤族清晨6、7時就要出門，在確認試營運狀況穩定後，決定提前擴大營運時段，改為每日清晨6時至深夜12時全時段營運，讓通勤、就學民眾都能搭乘，邀請市民持續搭乘三鶯線。