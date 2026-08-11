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三商餐飲夏日優惠！三商巧福牛肉麵139元 拿坡里推桑葚果香蛋塔

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商巧福「原汁牛肉麵」以醇厚湯頭搭配鮮嫩牛肉與彈牙麵條，原價185元，活動期間特價139元。「咖哩雞肉飯」以香濃咖哩搭配鮮嫩雞肉與白飯，香氣濃郁、開胃飽足，原價140元，活動期間特價119元。圖／三商餐飲提供
三商巧福「原汁牛肉麵」以醇厚湯頭搭配鮮嫩牛肉與彈牙麵條，原價185元，活動期間特價139元。「咖哩雞肉飯」以香濃咖哩搭配鮮嫩雞肉與白飯，香氣濃郁、開胃飽足，原價140元，活動期間特價119元。圖／三商餐飲提供

三商餐飲（7705）暑假推出雙品牌優惠搶市。拿坡里披薩．炸雞推出全新「桑葚果香蛋塔」，以桑葚果乾結合經典千層蛋塔，6入優惠價229元；三商巧福則祭出招牌「原汁牛肉麵」限時特價139元，並推出套餐升級抽FUJIFILM X100VI數位相機等活動，搶攻暑假聚餐與外食商機。

拿坡里表示，全新推出的「桑葚果香蛋塔」延續品牌招牌千層酥皮蛋塔特色，在滑嫩蛋奶內餡中加入低溫慢烘製成的桑葚果乾，結合酸甜果香與濃郁蛋奶風味，打造兼具層次感與清爽口感的夏季甜點，適合作為下午茶、聚餐分享或飯後甜點。新品自即日起上市，6入盒裝原價300元，內用、外帶優惠價229元。

三商巧福則自8月10日至8月15日推出限時優惠，招牌「原汁牛肉麵」由原價185元降至139元；人氣餐點「咖哩雞肉飯」也由160元優惠至119元，希望藉由價格優惠帶動來客。

除單點優惠外，三商巧福同步推出套餐優惠。「原汁牛肉麵」搭配芝麻牛蒡絲及中杯飲料，優惠價179元；「咖哩雞肉飯」搭配現燙青菜及中杯飲料，優惠價159元，滿足消費者一次享用主餐、配菜與飲品的需求。

此外，活動期間凡購買套餐，將中杯飲料加價升級為超值杯，即可獲得刮刮卡一張，有機會抽中FUJIFILM X100VI數位相機、Giaretti Chefs Table小鐵樂主廚鐵板燒機等獎項，為暑假檔期再添消費誘因。

三商餐飲表示，拿坡里透過新品甜點拓展下午茶及點心市場，三商巧福則以經典餐點限時優惠吸引消費者回流，期望藉由新品與促銷雙管齊下，帶動暑假餐飲消費動能。

牛肉麵 餐飲 披薩 套餐

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