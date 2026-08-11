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新冠重症、死亡雙創新高…重症年齡最小才滿月 雙側肺浸潤入住ICU

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。疾管署防疫醫師林詠青說，本土新冠感染重症病例中，一例是去年10月至今年齡最小的個案，為年僅一個多月女嬰。記者沈能元／攝影
新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。疾管署防疫醫師林詠青說，本土新冠感染重症病例中，一例是去年10月至今年齡最小的個案，為年僅一個多月女嬰。記者沈能元／攝影

近期新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上一周上升27.6%，共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例，為本流行季新高。由於，新冠疫情正處流行期，預期高峰期仍維持在8月中下旬。然而，新冠疫情高峰期原預估單周門急診就診人次達5.1萬人次，今下修高峰就診人次估為2.7萬人次。

疾管署防疫醫師林詠青說，本土新冠感染重症病例，其中一例是去年10月至今年齡最小的個案，為一名南部一個多月女嬰，她有先天性心臟、肺臟疾病，且因她才一個多月，未達6個月無法接種新冠疫苗。個案於8月上旬出現咳嗽、食欲下降等症狀。

林詠青指出，女嬰不適症狀出現2天後，即到醫院門診就醫，醫師考量個案體溫微燒至37.6度，雖無呼吸道感染症狀，但考量個案有先天疾病病史，而收治新生兒加護病房照顧，隨後進行新冠快篩確定呈陽性反應，胸部X光檢查也顯示，兩邊肺部都有浸潤，開立抗病毒藥物治療，目前個案偶爾有呼吸喘的情形，需要使用氧氣。

經疫調發現，女嬰同住接觸者今年都未接種新冠疫苗，其中一名接觸者在7月底時，曾感染A型流感，另一名則在8月初感染新冠病毒。

若嬰幼兒還沒有辦法接種新冠疫苗，林詠青建議，照顧者應考慮接種疫苗，透過間接保護避免嬰幼兒感染，一旦嬰幼兒感染新冠病毒或流感病毒，症狀可能沒有像成人如此明顯。因此，針對嬰幼兒應注意三點觀察，分別是活動力、 食慾及尿量，若這三個有減少情形，可能已有感染情形，應就醫檢查，才可以使用快篩試劑早期診斷，並再開立抗病毒藥物進行治療。

至於，在14名本土死亡個案中，有一名特殊病例為南部年約60多歲男子，個案年齡相對年輕，但本身有癌症病史，並入住機構，最近一次接種新冠疫苗於2023年，之後就沒有再接種過新冠疫。於8月初出現畏寒症狀，經使用家用新冠快篩檢驗呈現陽性，但隔天病程快速變化，而出現呼吸困難、胸部不適、嗜睡、咳嗽、發燒等症狀，隨後至醫院急診就醫。

但個案送至急診就醫時，不僅有發燒症狀，同時有低血氧、發炎指數上升，經胸部X光檢查，肺部已有發炎情形，研判為感染新冠病毒。雖然經抗病毒藥物治療，但病程進展快速，並於就醫隔天不幸的過世，主要死因為新冠感染後併發肺炎重症致死。他呼籲，65歲以上有慢性疾病或有免疫低下者，仍屬於重症死亡的高風險族群，還是應接種新冠疫苗。

衛福部 新冠肺炎 重症

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