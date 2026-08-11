高鐵、北捷陸續傳出行動電源自燃 專家警告：滅火後更要降溫防復燃

行動電源又在大眾運輸工具上「發火」！台北捷運板南線今天上午通勤尖峰發生行動電源自燃事件，車廂瞬間竄出大量濃煙及火光，約1200名旅客緊急下車換乘。網紅「消防神主牌」在臉書上點出，行動電源起火不同於一般火災，鋰電池一旦發生「熱失控」，即使表面火焰被滅火器壓制，內部仍可能持續高溫甚至復燃，「持續降溫」才是處置關鍵。

「消防神主牌」指出，有目擊民眾形容，當時行動電源從包包掉出後，前端仍不斷「串火」，宛如沖天炮，車廂充滿煙霧及黑色粉塵。這類快速冒煙、噴出火焰的情況，正是鋰電池發生熱失控時可能出現的危險現象。

巧合的是，高鐵前一天才發生類似事件。一輛北上630車次行經彰化至台中路段時，一名旅客的行動電源自燃，現場先以滅火器控制火勢，並以滅火毯處理，之後再以大量瓶裝水協助降溫，所幸無人受傷。

「消防神主牌」分享，連續事件凸顯出鋰電池火災不能只看「火有沒有滅」。一般乾粉滅火器可協助壓制明火，尤其火勢已波及座椅、衣物、行李等周邊可燃物時仍有其作用。但鋰電池內部若持續發生熱失控，仍可能再次升溫、冒煙甚至復燃，因此後續以大量清水持續冷卻相當重要。

「消防神主牌」提醒，密閉空間鋰電池起火，正確的處置原則： 第一步，立刻疏散周邊旅客。 第二步，用長夾夾起電源，不要用手直接觸碰。 第三步，整顆泡進水桶，水要完全蓋過電池，持續泡水直到水溫不再上升。

民眾搭車前，也應替行動電源做「健康檢查」，若發現外殼膨脹、變形、異常發熱、出現異味，或曾遭嚴重摔落、擠壓，就應立即停止使用。購買時則應選擇具有商品檢驗標識的合格產品。尤其在密閉、旅客眾多的大眾運輸工具內，一顆小小的行動電源一旦熱失控，帶來的不只是火災，更可能因濃煙與恐慌引發更大的公共安全風險。