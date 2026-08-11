Galaxy Z系列折疊新機預購量年增三成 今開放早鳥機取貨

三星電子日前隆重推出新一代Galaxy Z旗艦摺疊系列。包含Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8以及Galaxy Z Flip8三款旗艦機款，分別主打「頂級生產力」、「沉浸式閱聽體驗」與「展現獨特自我」三大特色，精準回應不同族群的多元生活情境。

三星新品發表後摺疊熱潮席捲全球，於韓國創下預購量144萬支的歷史新高；其中50%預購者為30歲以下年輕族群，該年齡區間Z Fold8女性用戶數，更較前代翻倍成長。台灣三星自7月30日開放預購，全台各大通路反應熱烈，今日開放早鳥預購民眾優先取貨，並祭出參與微風南山旗艦體驗館排隊取機者，即有機會獲得「IVE WORLD TOUR＜SHOW WHAT I AM＞IN TAIPEI」演唱會門票兌換憑證乙份。吸引大批星粉一早湧入排隊，不僅搶先入手全新 Galaxy 摺疊旗艦，更同步感受科技與韓流娛樂交織的精彩魅力。

據悉，本次頭香由來自台北的鄭先生拔得頭籌，他透露自凌晨12點便開始排隊，預購機型為 Galaxy Z Fold8（12GB+512GB，石墨灰）。鄭先生表示，Galaxy Z Fold8擁有寬闊的大螢幕，不論是閱讀或追劇都相當舒適，因此特地購入作為送給心愛家人的禮物。此外，微風南山旗艦館本次祭出排隊禮，凡購機即有機會獲得「IVE WORLD TOUR IN TAIPEI」演唱會門票，也成為吸引他搶先排隊的重要原因之一。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，持續回應消費者期待是三星不斷創新的動力，我們希望讓每位用戶都能找到最完美的行動體驗。感謝廣大消費者的熱烈迴響，全新Galaxy Z旗艦摺疊系列預購開出亮眼紅盤，整體預購表現較上一代大幅躍升近3成。未來，三星將憑藉八代摺疊技術的技術底蘊與深厚用戶洞察，繼續引領摺疊市場發展，進一步活絡市場換機動能。