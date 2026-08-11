公益團體如何自律 慈濟遭詐10億成評估個案

「慈濟雖然加入了公益團體自律聯盟，也有公開財報，但在宗教團體的部分就沒有。」前公益團體自律聯盟理事長鄭信真11日接受本報專訪時強調，慈濟在宗教與公益的界線模糊，應強化公開財報、董事會自律與會計師稽核。未來他也希望制定《宗教團體法》，讓宗教團體財務更透明。

鄭信真牧師曾擔任台灣公益團體自律聯盟理事長、聯合勸募協會理事長與廣青文教基金會董事長，之前還與時任聯合勸募秘書長周文珍等社福界領袖推動《公益勸募條例》三讀通過，在公益團體的財務公開與經營監督上有多年研究。

開支應有對應項目

針對慈濟在買疫苗時遭遇疫苗掮客被詐超過10億，鄭信真接受本報專訪時表示，慈濟雖然有加入公益團體自律聯盟，也有公開財報，但在宗教團體的部分就沒有。他說，公益團體有3種約束方式，一是董事會對財報把關的自律，二是外部機制（如會計師）稽核的「他律」，最後則是《公益勸募條例》的《法律》。

「慈濟在自律可能就有問題！」鄭信真強調，10億的開支應該要有相對的支出項目，而慈濟長期的問題就是宗教與公益的界線頗為模糊，若界線模糊的話就要加強自律，在跟社會大眾募款時要誠信，「若自律做好，對於團體的信譽也會有不少加分。」

誠信有利社會募款

被問到公益團體可能怎麼看這件事情？鄭信真表示，此事在檢方揭露下才知道，是很不幸的處理方式，當年這筆帳怎麼通過的也不清楚，光是帳面上的處理並不夠，畢竟有可能潛藏不明開支，他希望有機會能與慈濟溝通，強化其董事會的監督功能，而會計師審核的部分也要調查，「可能太過相信慈濟！」

鄭信真表示，自律聯盟內部有風險管理委員會，將會有小組評估此事如何處理，但最重要的是要將此引以為戒，「誠實最重要」，且慈濟目前只有發律師函、強調他們也是受害者，沒有見到慈濟執行長顏博文對此事出面說明，或是與捐款人道歉。

管制財務非信仰自由

針對未來要如何管理，鄭信真分析，公益團體的法律目前已經完備，最大的問題還是人心，擔心會巧立名目，如此就要透過上述的自律、他律強化管理；至於宗教團體的部分，他希望努力推動《宗教團體法》，但宗教團體太複雜、牽涉利益廣泛，且很多認為這是要管制宗教信仰自由，但法律只是要管理宗教團體成立的「財團法人」。

此事會不會影響慈濟的捐款收入？「慈濟的捐款者可能不在乎被騙！」鄭信真坦白說，慈濟目前的形象還是不錯，到後來應該會有人出來扛責，而這對其他公益團體的形象影響也有限，但可以做為警惕的教材。

買疫苗政治牽扯廣泛

本報記者詢問，若當初政府沒有擋疫苗，是不是就會有這種事情發生？鄭信真認為政府「當時就是買不到」，主要是當時政府不願用中國的疫苗，且中國疫苗後來證實也沒有很好，當時的狀況很複雜，台灣後來買的疫苗不是從日本，就是從德國來，都是很特別的管道，「背後牽涉不少政治運作」。

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