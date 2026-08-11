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台大醫院成立亞太首座安寧緩和醫療研究中心 導入AI尊嚴終老

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院成立亞太地區首座「安寧緩和醫療研究及臨床教育訓練中心」，打造兼具研究、臨床與人才培育功能的重要平台。圖／台大醫院提供
台大醫院成立亞太地區首座「安寧緩和醫療研究及臨床教育訓練中心」，打造兼具研究、臨床與人才培育功能的重要平台。圖／台大醫院提供

台灣正式邁入超高齡社會，人口老化、慢性疾病增加，如何讓病人在生命最後一段路，能依自己價值觀與意願接受醫療，成為重要課題。台大醫院成立亞太地區首座「安寧緩和醫療研究及臨床教育訓練中心」，整合超過30年的臨床照護、研究及人才培育經驗，未來將導入人工智慧、智慧科技及居家醫療，並培育亞太地區安寧緩和醫療人才。

台灣自2025年起，65歲以上人口占比突破20%，正式進入超高齡社會。隨著高齡者及慢性病患者增加，醫療目標也逐漸從「延長生命」擴展至如何維持生命末期的生活品質與尊嚴。安寧緩和醫療因此不再只是癌症末期病人的選項，心臟、肺部等非癌症重症患者的照護需求也日益受到重視。

台大醫院安寧緩和醫療團隊深耕超過30年，在臨床照護、人才培育、政策倡議及研究領域均累積相當經驗。新成立的中心將整合研究、臨床與教育訓練，推動安寧緩和照護模式創新、智慧科技與AI應用、居家醫療、跨專業人才培育及國際學術合作，希望將台灣經驗進一步推向亞太地區。

台大醫院院長余忠仁指出，團隊近年已完成台灣、日本及韓國等跨國研究，並與美國MD Anderson Cancer Center合作進行末期譫妄病人藥物治療的跨國隨機臨床試驗，成果刊登於「JAMA Oncology」。團隊也參與非癌症患者緩和醫療轉介指引的國際研究，相關成果發表於「JACC」、「Thorax」等國際醫學期刊。

近年來，台大醫院嘗試把安寧照護「往前移」。今年公布針對初診即為晚期口腔癌患者的研究，透過醫病共享決策，將安寧緩和照護提早且系統性導入癌症治療流程，結果顯示，可提高病人生命末期接受安寧緩和照護的比例，並減少死亡前三個月住院次數，顯示安寧並非等到「無藥可醫」才介入。

余忠仁表示，安寧緩和醫療不只是生命末期的症狀控制，更強調及早介入、協助病人心理調適及家庭共同參與，讓病人在疾病歷程中獲得更完整的支持與陪伴。台大「安寧緩和醫療研究及臨床教育訓練中心」已於7月20日揭牌，未來將系統性傳承台大累積30多年的臨床及研究經驗，成為培育亞太安寧緩和醫療人才的重要基地。

台大醫院院長余忠仁指出，「安寧緩和醫療研究及臨床教育訓練中心」未來持續深化國際交流與合作。圖／台大醫院提供
台大醫院院長余忠仁指出，「安寧緩和醫療研究及臨床教育訓練中心」未來持續深化國際交流與合作。圖／台大醫院提供

安寧緩和 亞太 台大醫院

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