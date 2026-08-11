新規13日上路！遏止計程車牌炒作亂象、車行剝削歪風 空車替補縮至2年

為遏止計程車牌照炒作亂象與車行壟斷剝削歪風，交通部今公告，未來車行不得強迫駕駛貸款、保險或收取未核准的不當費用，違者最高罰9萬，甚至可廢止營業執照；另過去動輒長達十餘年的「空車養牌」陋習，交通部也修法將汰舊換新替補期，縮短為「1年加展延1年」，逾期未補空車額將消失，新規將於8月13日上路。

駕駛若要取得車牌合法行駛計程車需先「靠行」，卻因地方政府未定期檢討合理牌照數量、車行長期把持空車牌，加上資訊不對等，原本免費發放的車牌被炒成有價市場，甚至傳出一面車牌高達35萬元。

1998年公路局針對計程車車牌規範修法後，發放出近11萬張牌照，目前全台計程車排照亮約10萬張，已掛牌9.3萬面，其中車行掌握的空車牌數有近6000面。直轄市（六都）計程車主管機關為該地方政府，其餘為交通部公路局管理，而直轄市計程車數占整體的9成。

根據公路法規範，地方政府應依照人口數量、道路面積的變化，定期檢討合理牌照數量，但自1998年修法至迄今，地方政府基於各種原因並無定期檢討，導致產生空車額遭車行把持的問題，造成0元的牌照變成有價，加上資訊不對等，駕駛進入市場就需牌照，但若遇到不良車行只能認命。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦曾表示，現有的規定，汰舊換新的審核規則是3年到期可再展延一次，展延年限各縣市不一、自行決定，例如台中規範3年後可再展延8年，等於空車期長達11年，高雄則是3年可再展延10年，高達13年，這並不合理。

為遏止計程車車牌炒作亂象及車行壟斷剝削歪風，交通部今公告「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業審核細則」，禁止車行巧立名目不當收費，且應退還超收款項，違者最高罰9萬，甚至停止部分營業和廢照，新規將於公告後3天，也就是8月13日正式上路。

交通部說，本次修法主要強化計程車客運業由駕駛人自備車輛參與經營之管理，明確禁止車行收取未經核准或契約未約定的不當費用、強制駕駛人購車，或要求向指定對象辦理貸款、保險，以及其他不當限制駕駛人權益之行為。

此外，建立行政管理費收費基準之審核及公開機制，並要求相關契約及收費憑證留供查核。經認定有不當收費情形者，公路主管機關得責令停止不當收費，車行並應退還超收款項。

交通部也指出，「汽車運輸業審核細則」第6條將計程車汰舊換新牌照繳銷後的替補期限，由原則3年縮短為1年，並得申請展期1次、最長1年，以有效管理牌照額，避免長期閒置，並防止空車額把持在車行手上。