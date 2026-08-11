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新冠疫情再升溫！上周近2.5萬人就醫 增72重症、14死

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近期新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上一周上升27.6% ，共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。記者沈能元／攝影
近期新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上一周上升27.6% ，共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。記者沈能元／攝影

近期新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上一周上升27.6% ，共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。由於，新冠疫情正處流行期，預期高峰期仍維持在本周或下一周的8月中旬。不過，原預估新冠疫情高峰期單周門急診就診人次會達5.1萬人次，今下修預估為單周2.7萬人次。

疾管署統計，去年10月起累計337例新冠併發重症本土病例，其中42例死亡，重症病例以65歲以上長者占73.9%，及具慢性病史者占84.0%為多，其中，89.6%未接種本季新冠疫苗；近4周本土病例變異株以PQ.16.1.1為主。

全球新冠感染陽性率呈上升趨勢，疾管署指出，歐、非洲區目前為呈上升趨勢，西太平洋區仍處高原期。中國大陸、泰國、韓國及美國疫情上升；日本處相對高點波動疫情上升，香港疫情下降；近期全球流行變異株以NB.1.8.1、XFG及JN.1為主。

疾管署表示，截至今年8月9日，本季新冠疫苗接種累計約179.6萬人次，65歲以上長者接種率分別為第一劑21.22%、第二劑0.97%。國內新冠疫苗現有庫存共約14萬劑，疾管署將於8月13日將中央庫存約3.7萬劑全數撥配至各縣市供民眾接種，該批疫苗解凍後配送，效期至今年9月9日止，因此，本季新冠疫苗也提供接種至9月9日為止。

疾管署呼籲，民眾加強自主防疫觀念，落實手部衛生及呼吸道禮節，又為保護自身及他人健康，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀盡量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得佩戴口罩。

另，民眾如出入醫療照護機構以及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，亦建議自主佩戴口罩。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫。

疾管署強調，目前新冠公費抗病毒藥物儲備量充足，提醒感染新冠後可能導致併發症的高風險族群，如有疑似症狀建議盡速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物。

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