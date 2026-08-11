健保早療新制簡化收案、調高支付 約2.5萬名兒童受惠

為協助發展遲緩兒童獲得更即時、更完整的療育照護，衛福部健保署自今年8月10日起修訂「全民健康保險早期療育門診醫療給付改善方案」，透過優化收案機制、合理調整支付及提升醫療服務量能，額外挹注約1600萬元，鼓勵醫療院所透過方案提供更完整、更連續且以家庭為中心的照護模式，協助發展遲緩兒童把握黃金療育期，預估約有2.5萬名兒童受惠。

健保署長陳亮妤表示，每位孩子都只有一次黃金發展期，早期療育愈早介入，愈能提升兒童未來發展潛能。早期療育需仰賴醫療團隊與家庭共同合作，健保署希望透過支付制度引導跨專業團隊提供高品質整合照護，讓有需要的兒童能夠及早接受評估、療育及持續追蹤，同時強化家庭參與，陪伴孩子在關鍵發展階段發揮最大潛能，減輕家庭照顧壓力。

健保署醫務管理組長黃珮珊說，本次方案修訂共有三大重點，首先，放寬醫療團隊參與資格，提升服務可近性，將專業治療人員、臨床心理師及社工師配置規定，由原須「專任」修訂為「專任或兼任」皆可，主要是因應專業治療人力不足，藉此提升醫療院所參與意願，特別是基層診所方面，以增加早期療育服務可近性，讓更多兒童及家庭獲得適時照護。

其次，簡化收案機制，提升行政效率，黃珮珊說，將統一收案資格為0至6歲兒童於二年內經兒童發展聯合評估中心診斷具二項（含）以上發展遲緩，並開立綜合評估報告書，其中至少一項為確診遲緩項目；促使收案條件更明確一致，減少行政作業負擔。

第三、提高整合照護支付，支持家庭共同參與，黃珮珊說，以家庭為中心的早期療育整合費，由1000點調升至2000點，並由每季申報一次，調整為每兩個月可申報一次，支持醫療團隊與家庭建立更密切的照護及追蹤機制，協助家長共同參與兒童療育計畫。

健保署表示，兒童健康是國家未來的重要基石，0至6歲更是兒童發展的重要黃金期，及早發現、及早介入，為促進兒童健康發展的重要關鍵，兒童健康發展是健保照護的重要一環，早期療育不僅提供醫療服務，更需要結合家庭與跨專業團隊共同努力。

健保署將持續透過支付制度支持跨專業合作與家庭參與，串聯醫療、復健、心理及社會支持等資源，建構以兒童及家庭為中心的早期療育照護模式，讓每位發展遲緩兒童都能把握黃金療育時機、發揮最大發展潛能，與家庭共同迎向健康未來，落實健康台灣「健康平權、全人照護」的政策願景。