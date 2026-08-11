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A7之亂凸顯人力缺口、外勤作業環境釀熱傷害 中華郵政回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣郵政產工盼中華郵政解決人力缺口、A7設備問題，以及呼籲重視外勤人員高溫作業環境導致的熱傷害情況。聯合報系資料照
台灣郵政產工盼中華郵政解決人力缺口、A7設備問題，以及呼籲重視外勤人員高溫作業環境導致的熱傷害情況。聯合報系資料照

台灣郵政產工今前往交通部陳抗，直指中華郵政董事長王國材補足人力承諾跳票、A7郵政智慧物流園區設備「見證科技退步」，以及呼籲重視外勤人員高溫作業環境導致的熱傷害。對此，中華郵政表示，上半年已舉辦3次內外勤甄試，預計今年第4季全數補足人力。

中華郵政斥資逾200億元於桃園龜山打造A7郵政智慧物流園區，試營運期間卻爆人力調度不佳、自動化設備失靈、郵件處理嚴重塞車等問題，今年5月4日於立法院交通委員會上，立委指出，中華郵政盈利持續增加，但員工惡劣工作環境遲未改善，此案更加凸顯郵政員額不足問題。

當時中華郵政董事長王國材表示，針對人力及工作環境部分，近期都在招考中，與工會都有持續溝通這部分問題，人力會有合理分配，休假人數也要合理，承諾1個月內提出相關改善措施；另外，南部園區空調按照經濟部規定設定26度，但考量夏天太熱也會搭配大型吊扇、立扇等，確實部分園區環境較悶熱，會盡快改善。

對於今天郵政產工的陳情訴求，中華郵政表示，台北郵件處理中心自今年5月4日搬遷至A7物流園區，初期因設備人員及系統處於磨合階段，導致效能未能完全發揮。中華郵政公司已全面推動20碼郵件號碼及優化客服一站式服務；另外推動紙箱標準化、物流動線與流程改造，以及人員訓練等改善方案，目前A7郵件處理作業順暢，各項設備已逐步優化並穩定運作。

中華郵政指出，今年上半年營運績效優於去年同期，為因應業務增加產生人力缺口，積極甄補相關員額，依各用人單位人力需求急迫性，於上半年額外舉辦3次內、外勤人員甄試，錄取正、備取人數合計364人；另舉辦全國性職階人員招考，預計錄取1448人，甄試合計錄取人數共1812人，相關人力缺口（1681人）預計於本年第4季全數補足。

針對高溫環境議題，中華郵政表示，已提供外勤同仁避暑用品，並於室內場所安裝電風扇及噴霧器，以降低工作場域溫度，而外勤人員的冬、夏飲品費，從每人每年1000元調高至1200 元；對於外勤同仁建議購置風扇背心一節，中華郵政將持續關注市場上更成熟、安全的產品技術，並評估其可行性，以確保同仁執勤安全與穿著舒適度。

中華郵政 塞車 郵件

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