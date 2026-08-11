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職銜曝光！台中神外名醫突「失業」換新東家 醫師兒揭父教他3堂課

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
神經外科名醫李偉裕（左）與兒子、台中榮總神經外科醫師李政穎合影。圖／翻攝自「李腦師卡好─神經外科李政穎醫師」粉專
神經外科名醫李偉裕（左）與兒子、台中榮總神經外科醫師李政穎合影。圖／翻攝自「李腦師卡好─神經外科李政穎醫師」粉專

台中海線神經外科名醫李偉裕日前與大甲李綜合醫院未續約「突然失業」，引發眾多患者及家屬聲援。李偉裕之子、台中榮總神經外科醫師李政穎今發文表示，恭喜父親與亞洲大學附屬醫院豐原分院簽約，受聘為脊椎醫療副院長，除感謝這段期間患者及家屬支持，並分享父親教他的3堂課。

李政穎表示，這段時間看到許多父親的病患、家屬留言支持與打氣，讓他感受到原來「一名醫師可以如此受到病人信任」；而這些年，爸爸教他的東西很多，真正影響他成為一名醫師的，是幾句爸爸在日常聊天中很平淡地說過的話，因此分享父親教他的3堂課。

李政穎分享，第一堂課「當你手上握著鐵鎚，你看什麼都像釘子」，一位好的醫師，應該是學100種武器，來對抗100種疾病；第二堂課「我們是治療病人，不是治療影像」，真正好的醫師，知道什麼時候不該開刀。

李政穎說明，第三堂課「人生偶有波折，但只要走在正確的路上，就不必害怕」。他曾問「爸，你真的不生氣嗎？」爸爸只是淡淡地說，「事情既然已經發生了，就往前走吧。」爸爸真正教他的第三堂課，是人生遇到波折的時候，把自己做好、把該做的事情做好，然後繼續往前走。

李政穎指出，父親沒有教導如何成為最厲害的醫師，而是教他「怎麼先成為一位值得病人信任的醫師」；這是父親用30年的行醫人生，一步一步活給兒子看的。如今，爸爸要走進下一段行醫人生，身為兒子也會把這3堂課繼續帶著走。

台中 失業 醫師

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