批王國材1個月補足人力承諾跳票 郵政產工：永遠都在人力崩壞惡性循環

中華郵政因A7郵政物流園區之亂，人力不足問題再浮上檯面，中華郵政董事長王國材今年5月承諾，會在1個月內提出改善計劃，但郵政產工指出，迄今人力仍未補足、王國材承諾跳票，招考速度比不上退休、離職潮，「永遠都在人力崩壞的惡性循環」；中華郵政表示，上半年已舉辦3次內外勤甄試，預計今年第4季全數補足人力。

中華郵政與台灣鐵路為交通部轄下兩大關鍵事業，近期卻接連爆發管理與營運問題，郵政產工及台鐵產工今前往交通部前抗議，認為身為轄管機關的交通部僅做表面督導，卻對實質改善毫無幫助。

工會提出3大訴求，包含交通部長陳世凱應對監督失職道歉；決策公開透明，資訊要對稱，各級管理會議應留下紀錄並公告；建立真正有效的員工意見反映管道，不分工會都是員工，交通部與台鐵、郵政公司都應聽取員工意見。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰指出，2002至2024年已累積減少4000名員工，進而衍生休假排班困難問題，使現職人員必須承擔逐年增加的工作量，也難以正常安排休假，人力不足問題更從A7之亂凸顯出來。

廖迺辰批評，董事長王國材今年5月承諾1個月內補足人力，後續再宣布以甄試方式增員，但「一邊招考一邊退休、一邊離職一邊補人力、一邊漏水一邊接水」，人力不足、員工過勞、退休離職潮爆發，「人力崩壞的惡性循環」仍持續不斷，要求中華郵政應盡快解決人力缺口問題，並同步改善外勤高溫作業環境及安全條件。

台鐵產工理事長曹嘉君也說，除了中華郵政，台鐵人才流失問題也十分嚴重，由於待遇低落導致服務品質及日常營運受到影響，交通部深知這些問題，卻只知道重懲員工，不想直接面對交通部倉促公司化下，沒有完整檢討員工待遇與人力增補錯誤，呼籲交通部面對倉促讓台鐵公司化，沒有完整檢討員工待遇及人力增補錯誤。

陳抗現場的最後，交通部由交通產業發展及國際事務司郵政科長王志聖、公共運輸及監理司鐵道運輸業管理科長侯政傑，出面接收郵政產工及台鐵產工的陳情書，並承諾會提交建議並依法依規依約給予回覆。

郵政產工及台鐵產工今前往交通部前陳抗，認為身為轄管機關的交通部僅做表面督導，卻對實質改善毫無幫助。記者胡瑞玲／攝影

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰指出，A7之亂凸顯郵政員工人力不足問題。記者胡瑞玲／攝影