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勵馨：受暴婦女房租占收入35% 籲擴充社宅供給

中央社／ 台北11日電

居住是婦女脫離暴力重要關鍵，勵馨基金會調查揭露，受暴婦女平均月收僅新台幣2.7萬，然而租金就用去35%，而多數個案是帶著孩子同住，呼籲擴充社宅供給、完善托育及就業政策。

受暴婦女要脫離暴力，不僅只是離開暴力環境，如何在離開後能自立生活，居住往往是重要因素，勵馨基金會今天召開記者會公布100名受暴婦幼租屋需求調查，說明她們離開暴力關係後所面臨的實際問題。

勵馨基金會副執行長王淑芬指出，這項調查中的受訪者平均40.3歲，以41歲至50歲最多，其中48%已離婚、未婚33%，其中92%為本國籍、8%為外國籍，且有65%受訪者與子女同住，平均每人育有1.8名孩童，代表多數婦女是在單親或主要照顧者的情況下獨自面對生活。

在生活狀況方面，受訪者平均月所得為2萬7549元，扣除每月支出2萬7946元，所剩無幾，而且平均租屋月租金平均為9741元，占所得高達35.3%。

王淑芬說，受訪者自認可負擔月租金為7045元，實際租金高出可負擔金額38%，且這是全台平均調查，若在雙北地區，9741元往往只能租到一間套房，對於多數還需照顧兩名孩子的婦女而言，居住條件十分困難。

王淑芬表示，受暴婦女也常因單親、帶著孩子，或曾遭受家庭暴力而被房東拒絕出租，也有人好不容易找到工作，卻因缺乏托育支持被迫放棄工作機會，顯見住房、照顧與就業彼此牽動，只要其中一環失衡，受暴婦女就可能再次陷入困境。

社會住宅推動聯盟辦公室主任林育如表示，社會住宅提供弱勢者一個相對穩定、安全且可負擔的居住環境，但目前最大的問題仍是供給不足，政府百萬租屋家庭支持計畫將直接興辦社會住宅目標，從原本承諾的13萬戶大幅縮減為3萬戶，對受暴婦女等弱勢族群而言，等同必須彼此競爭有限的住宅資源。

林育如說，社會住宅不只是提供一間房子，更應結合社福服務，成為支持弱勢家庭穩定生活的重要後盾，呼籲政府重新檢討社會住宅興辦目標，持續增加供給。

為協助受暴婦女邁向自立，勵馨基金會2020年起承租20戶林口世大運社宅，作為受暴婦女及孩童的中、長期庇護所，勵馨基金會林口服務中心主任李玉華表示，根據勵馨基金會研究，受暴婦女脫離暴力並重新自立生活，平均需要2至3年，社宅做為庇護所，能就近提供社工資源、服務，這都非發租金補貼就可以做到的事情。

勵馨基金會執行長王玥好呼籲，政府應持續擴充社會住宅供給，檢討受暴婦幼入住社會住宅及租屋支持措施，結合職涯培力、友善職場及就業媒合資源協助受暴婦女重返職場，以及發展延長托育、夜間托育及彈性托育等多元服務，降低照顧壓力，讓婦女安心工作。

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