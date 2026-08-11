台北車站室內溫度太熱挨轟 台鐵、新光三越回應改善措施

全球溫度越來越高，社群最近更有不少網友、百貨專櫃人員接連抱怨商場溫度過高，熱到讓人受不了。包括台北車站也被網友說「台北車站是整個冷氣系統壞掉嗎？熱死誒！」、「台北車站越來越多人，冷氣又不涼，從室內到月台熱到又悶又臭」、「台北車站冷氣變好弱，是微風換新光三越的關係嗎？」。

新光三越與台鐵公司今日舉辦「台北車站ROT商場合作啟動儀式」，台鐵董事長鄭光遠被問到北車太熱問題時回應，冷氣問題我們已經看到，我們已經有提出一些改善方案，包括購買設備我們都在積極的安裝。尤其月台上，我們也增設了一些小型、臨時的冷氣設施，希望能夠把這個問題啊能夠盡快來解決，希望在短期內能夠讓旅客不要感受到太大的溫度壓力。

新光三越指出，台北車站商場已編列預算，針對既有設備進行改善調整與更新，至於新光三越部分百貨據點也被指出室內氣溫過高，我們也聽到且正視這個問題，會進行檢討與改善。