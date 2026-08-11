快訊

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

聽新聞
0:00 / 0:00

老婦突發人生最劇烈「爆裂性頭痛」 醫警覺查出腦動脈瘤破裂救回一命

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
康靜維醫師表示腦動脈瘤破裂會產生劇烈頭痛，若未即時處理，會造成嚴重後遺症。圖／大千綜合醫院提供
康靜維醫師表示腦動脈瘤破裂會產生劇烈頭痛，若未即時處理，會造成嚴重後遺症。圖／大千綜合醫院提供

苗栗79歲謝姓老婦日前在清晨突然感到劇烈頭痛，家人察覺異狀後迅速將老人家送往大千綜合醫院急診，醫護團隊第一時間安排腦部電腦斷層檢查，赫然發現她出現「瀰漫性蛛網膜下腔出血」，醫護團隊高度警覺可能為顱內動脈瘤破裂，隨即進行電腦斷層血管攝影，果真在老婦左側後交通枝動脈發現一顆約7毫米的動脈瘤。

院方表示，大千急診團隊緊急聯繫神經外科與神經放射科醫師會診，經跨科別專業評估後，決定採取「微創血管內動脈瘤栓塞術」，迅速為病人完成血管支架置放與線圈栓塞，阻絕破裂的動脈瘤。病患在術後經過數日細心的住院觀察與照護後，恢復良好，已順利康復出院。

大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維表示，「腦動脈瘤」並非一般常見的腫瘤，而是腦血管壁長期承受血流衝擊後變薄、向外凸出所形成的囊狀結構。由於絕大多數腦動脈瘤破裂前完全「無症狀」，常被形容為腦內的隱形炸彈。動脈瘤一旦破裂，會引發極嚴重的蜘蛛網膜下腔出血（腦出血性中風的一種），病人通常會出現一輩子經歷過「最劇烈的爆裂性頭痛」，並伴隨惡心、嘔吐甚至陷入昏迷。

康靜維指出，此類病症病情險惡的原因包括四大類：

1.「到院前死亡率」約有近20%患者在送抵醫院前即不幸身亡。

2.「未及時治療死亡率」若未獲得緊急醫療處理，總死亡率高達50%。

3.「併發症風險」即使順利到院，仍有三分之一病人可能死於後續的嚴重併發症。

4.「後遺症高」即便獲得完善照護存活下來，多數患者仍會留有程度不等的神經功能受損後遺症。

康靜維強調，已破裂過的動脈瘤若未即時處理，有很高的機率會「再次破裂」，而第二次破裂造成的出血量與腦部損傷，通常會比第一次更致命。

他指出，腦動脈瘤傳統治療方式是由神經外科醫師進行「開顱手術」，利用金屬血管夾將動脈瘤夾除。但隨著醫療技術與儀器材料的飛躍進步，如今已發展出微創的「血管內導管技術」，透過微創方式深入血管，置放血管支架與線圈將動脈瘤填塞，免去傳統開顱的大傷口與較長的恢復期。

不過，並非每一顆動脈瘤都適合採用血管內栓塞術。術前神經放射科醫師會與神經外科醫師進行深入嚴謹的跨科會診，綜合評估動脈瘤的位置、形狀、大小及患者整體狀況，共同為病患制定最安全、最適合的客製化治療計畫。

康靜維提醒，如果身邊家人突然出現腦動脈瘤破裂的相關症狀時，切勿輕視，務必把握黃金救治時間迅速就醫，才能搶在致命危機前救回一命。

老婦經檢查發現有顆7毫米的動脈瘤（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
老婦經檢查發現有顆7毫米的動脈瘤（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

康靜維醫師表示，現行可用微創方式置放血管支架與線圈（紅圈處），免去傳統的開顱手術。圖／大千綜合醫院提供
康靜維醫師表示，現行可用微創方式置放血管支架與線圈（紅圈處），免去傳統的開顱手術。圖／大千綜合醫院提供

大千醫療團隊以微創血管內動脈瘤栓塞術，阻絕破裂的動脈瘤（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
大千醫療團隊以微創血管內動脈瘤栓塞術，阻絕破裂的動脈瘤（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

動脈瘤 老婦 頭痛

延伸閱讀

過度醫療…手術10天釀2死 減重醫師遭廢照

想靠手術快速減重？醫揭術前把關：胃鏡、心肺功能、精神評估不能少

台中神經外科名醫突「失業」引討論 醫師公告自己最新去處

減重名醫10天內2女縮胃亡遭廢照 衛福部曝3大關鍵元凶

相關新聞

新冠疫情再升溫！上周近2.5萬人就醫 增72重症、14死

近期新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上一周上升27.6% ，共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。由於，新冠疫情正處流行期，預期高峰期仍維持在本周或下一周的8月中旬。

健保早療新制簡化收案、調高支付 約2.5萬名兒童受惠

為協助發展遲緩兒童獲得更即時、更完整的療育照護，衛福部健保署自今年8月10日起修訂「全民健康保險早期療育門診醫療給付改善方案」，透過優化收案機制、合理調整支付及提升醫療服務量能，額外挹注約1600萬元，鼓勵醫療院所透過方案提供更完整、更連續且以家庭為中心的照護模式，協助發展遲緩兒童把握黃金療育期，預估約有2.5萬名兒童受惠。

職銜曝光！台中神外名醫突「失業」換新東家 醫師兒揭父教他3堂課

台中海線神經外科名醫李偉裕日前與大甲李綜合醫院未續約「突然失業」，引發眾多患者及家屬聲援。李偉裕之子、台中榮總神經外科醫師李政穎今發文表示，恭喜父親與亞洲大學附屬醫院豐原分院簽約，受聘為脊椎醫療副院長，除感謝這段期間患者及家屬支持，並分享父親教他的3堂課。

A7之亂凸顯人力缺口、外勤作業環境釀熱傷害 中華郵政回應了

台灣郵政產工今前往交通部陳抗，直指中華郵政董事長王國材補足人力承諾跳票、A7郵政智慧物流園區設備「見證科技退步」，以及呼籲重視外勤人員高溫作業環境導致的熱傷害。對此，中華郵政表示，上半年已舉辦3次內外勤甄試，預計今年第4季全數補足人力。

不鏽鋼餐盒微波完「上熱下冷」？苦主狂喊難用：飯都硬掉了

不少人會自備便當盒，不僅方便攜帶，也能減少一次性餐具使用。不過，近日有網友在Threads發文抱怨，自己購買號稱「可微波」的不鏽鋼餐盒，使用約1個月後卻發現加熱效果不佳，即使分次微波，依舊出現「上熱下冷」的情況，讓她忍不住直呼「超難用！不要買」。

LV、蘇打綠都著迷的物理魔法 法「失重大師」首度來台登新舞臺藝術節

從一張紙、一座傾斜的舞台、跨越世代的身體，到一首寫給土地的歌，新舞臺藝術節9月開始好戲不斷。曼波男孩舞團的「A4」打破紙張的「格式」，約恩．布爾熱瓦舞團的「誰會跌倒（He Who Falls）」，則是把舞者交給更難違抗的重力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。