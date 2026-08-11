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癌症指數正常也中招！50歲女不菸不咳罹肺癌 醫揭「救命關鍵」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
電腦斷層顯示右上肺腫瘤。圖／高醫岡山醫院提供
電腦斷層顯示右上肺腫瘤。圖／高醫岡山醫院提供

不抽菸、癌症指數沒超標，還是罹患肺癌！一名50歲林姓女子生活規律、飲食健康，沒有久咳不癒、體重減輕等警訊，健檢看來幾乎一切正常，卻因有家族史，符合公費篩檢資格，意外揪出早期肺腺癌，所幸發現得早，手術完整切除腫瘤，恢復良好、未見復發。

高醫岡山醫院胸腔內科主任蔡英明表示，林女檢查前沒有咳嗽、咳血、體重減輕等症狀，胸部X光顯示無異常，抽血檢驗癌胚抗原也僅2.8 ng/mL，落在正常範圍，若只看症狀、X光及健檢數據，很難跟肺癌聯想。

由於林女父親是肺癌患者，具有一等親肺癌家族史，當下建議她接受公費LDCT篩檢，結果發現肺部出現異常病灶，經檢查確認為早期肺腺癌，幸運的是癌細胞未轉移，手術切除腫瘤後，持續門診追蹤、恢復情形良好。

「X光正常，不代表肺部沒有癌症。」高醫岡山醫院胸腔內科醫師馬瑞陽解釋，LDCT是經實證可用於早期發現肺癌的篩檢工具，不需注射顯影劑，輻射劑量約為一般電腦斷層的1/5至1/10，透過高解析度三維影像，可捕捉僅數毫米大的微小肺部結節。

馬瑞陽表示，傳統胸部X光屬於平面影像，當腫瘤小於1公分、密度較低，例如呈現毛玻璃樣結節，或病灶躲在心臟後方、橫膈膜及骨骼重疊等位置，都可能成為X光難以察覺的死角。

不少民眾健檢時格外在意的CEA等腫瘤標記，但這也不能拿來當作排除肺癌的保證書，不少早期肺癌患者癌症指數仍完全正常，若看到癌症指數正常就認定自己沒有癌症，反而錯失進一步檢查機會。

蔡英明指出，肺癌早期經常毫無症狀，等到出現咳嗽、痰中帶血、胸痛或不明原因體重下降等警訊才就醫，恐已進入晚期，高風險族群主動篩檢格外重要。

他強調，即使不抽菸、沒有症狀，也不能完全排除肺癌風險，尤其具有肺癌家族史或符合公費篩檢資格者，更應善用LDCT，不要等身體發出警訊，才開始找癌症。

衛福部去年起放寬公費LDCT肺癌篩檢條件，具一等親肺癌家族史者，女性篩檢年齡下修至40至74歲，男性為45至74歲；重度吸菸族群則為50至74歲，吸菸史門檻放寬至20包年。

蔡英明表示，早期肺癌及時發現並接受治療，預後與晚期肺癌截然不同，0至1期患者接受手術治療後，5年存活率可達9成以上。

50歲女胸腔X光無特殊異常。圖／高醫岡山醫院提供
50歲女胸腔X光無特殊異常。圖／高醫岡山醫院提供

高醫岡山醫院胸腔內科主任蔡英明。圖／高醫岡山醫院提供
高醫岡山醫院胸腔內科主任蔡英明。圖／高醫岡山醫院提供

肺癌 癌症 指數

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