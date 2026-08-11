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中元普渡祭祀也能很環保 環境部：去年紙錢較前年減量2.67倍

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
據環境部統計，在「以功代金」、「以米代金」、「停用金爐」等環保政策下，去年全國累計減少紙錢使用量約3929公噸，較前年約1477公噸減量約2.67倍。聯合報系資料照
據環境部統計，在「以功代金」、「以米代金」、「停用金爐」等環保政策下，去年全國累計減少紙錢使用量約3929公噸，較前年約1477公噸減量約2.67倍。聯合報系資料照

一年一度的中元普度即將到來，往年中元普度期間大家都準備好多紙錢祭拜好兄弟，環境部今表示，今年中元普度期間，將特別加強宣導並推動環保祭祀政策，此政策以「新紙錢三燒」為核心措施，包含「替代燒」、「適量燒」與「集中燒」。而根據環境部統計，去年全國累計減少紙錢使用量約3929公噸，較前年約1477公噸減量約2.67倍。

環境部表示，隨著中元普度時節將近，為引導社會大眾在落實傳統信仰習俗的同時，也能共同維護良好的生活環境品質，環境部於今年中元普度期間，特別加強宣導並推動環保祭祀政策。此政策以「新紙錢三燒」為核心措施，包含「替代燒」、「適量燒」與「集中燒」，盼能透過多元且便利的管道，達到傳統習俗與環境永續和諧共存的雙贏目標。

根據環境部統計，近年來地方政府協力推動「新紙錢三燒」政策，已展現出十分顯著的環保成效，在「替代燒」與「適量燒」的推動成果方面，近年來均呈現穩定且持續的增長態勢，顯示出大眾觀念的翻轉。回顧去年，全國透過積極推廣「以功代金」、「以米代金」、輔導地方宗教場所「停用金爐」，以及引導改燒「大面額紙錢」等多元減量配套措施，累計減少的紙錢使用量高達約3929公噸，相較於前年約1477公噸的減量成果，減量成效大幅攀升至其2.67倍。

此外，在「集中燒」的部分，各級環保單位持續強化紙錢集中收運與處理服務，2025年全國紙錢集中收運量累計達到了3.96萬公噸，較2024年同期成長了達22%。

中元普渡 紙錢 祭祀

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