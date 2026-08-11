調查：8成5台灣旅客規劃1週團體旅行 平均需要逾10小時

根據旅遊業者調查，有85%的台灣旅客，在規劃一趟約1週的團體旅行平均需花費超過10小時，是全球第一；更有39%表示規劃時間超過40小時。

旅遊業者Klook今天發布新聞稿表示，日前針對全球10個市場、2725名旅客進行調查旅客在出遊前的規劃時間與內容。

Klook說，調查顯示75%的全球旅客表示，規劃一趟約1週的團體旅行平均需花費超過10小時，台灣旅客更有超過85%認為有此情況，高居全球市場之冠，其中47%台灣旅客需要投入10至20小時，更有39%表示規劃時間超過40小時。

Klook指出，相較之下，多數未曾擔任旅遊規劃者的旅客則認為，不到10小時就足以完成行程安排，顯示多人普遍低估規劃一趟團體旅行所需投入的時間與心力。

Klook表示，調查顯示，對台灣旅遊規劃者而言，最大的挑戰並非安排行程，而是如何在眾多不同需求之間取得平衡，其中，51%認為協調所有人的時間最困難，其次為掌握預算，以及因應旅途中臨時變動。

Klook說，調查也發現，台灣旅遊規劃者最常收到的3句話分別是「為什麼我們不去這個？」、「這超出我的預算了。」以及「如果是我，可以規劃得更好。」

Klook表示，超過8成台灣旅遊規劃者認為，若將自己投入的規劃時間換算成工作價值，每小時至少值50美元（約台幣1600元），以多數人規劃一趟旅行需花費10至20小時計算，一次旅程背後投入的時間成本最高超過1000美元，顯示旅遊規劃早已不只是安排景點，更是一項需要溝通、協調與決策能力的工作。

Klook同步宣布推出「當J人不J了」全球徵件活動，尋找5名「最會規劃旅行、也最需要放假的旅遊規劃者」，邀請放下行程表、把規劃工作交給Klook，親自享受一趟不用安排任何細節的旅行。