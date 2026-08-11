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1年揪出逾4.1萬人異常 「攝護腺癌」擬納第7個公費癌篩

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署長沈靜芬表示，去年合作的醫療院所提供325萬人次篩檢服務，找出3萬1665名癌前病變及9507名癌症個案。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬表示，去年合作的醫療院所提供325萬人次篩檢服務，找出3萬1665名癌前病變及9507名癌症個案。記者廖靜清／攝影

攝護腺癌患者逐年增加，每年新增約9985名患者，位居我國男性癌症發生率第三位，近半數患者初次診斷時已屬晚期，比例相對偏高。國健署長沈靜芬表示，將於2027年規畫攝護腺癌篩檢試辦計畫，近期已經召開專家會議，也委託小型計畫，針對篩檢工具的科學效力，討論篩檢工具的敏感度、特異性與追蹤機制，避免被誤判。

沈靜芬指出，攝護腺特異抗原（PSA）是血液中檢測攝護腺健康的重要指標，有許多非癌症因素都會造成「假性升高」（偽陽性），不希望篩檢導致民眾驚慌或醫療過度診斷，甚至是過多的切片醫療。至於試辦的方式都還在規畫中，細節暫時還不便公告，後續還必須要有整個追蹤指引的配套。

沈靜芬強調，癌症的預防要從規律運動、均衡飲食及理想體重等日常生活做起，並定期接受政府提供的免費癌症篩檢。國健署攜手全台200多家醫療院所推動癌症篩檢，去年光是合作院所就提供325萬人次篩檢服務，找出3萬1665名癌前病變及9507名癌症個案，等於一年協助4萬1172人及早發現異常、把握治療黃金期。

癌症長年高居國人十大死因之首，如何讓癌症「早點被看見」，成為降低死亡威脅的重要關鍵。沈靜芬表示，國健署與全國200多家癌症防治醫療院所合作，執行「全方位癌症防治策進計畫」及「癌症防治品質精進計畫」，透過醫療院所主動邀約、社區篩檢及異常個案追蹤等方式，把防癌關卡往前推。

統計顯示，114年合作醫療院所共提供325萬人次癌症篩檢服務，占全國癌症篩檢總量近6成，篩檢出3萬1665名癌前病變及9507名癌症個案。共有超過4.1萬名民眾在尚有機會及早介入的階段被發現，對患者及家庭而言，篩檢不只是一項檢查，更可能成為改變疾病走向的重要契機。

114年五癌篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌及口腔癌篩檢）服務量約605萬人次，較113年約482萬人次增加了123萬人次，成長25.7%，共發現約7.6萬名癌前病變及癌症個案，均已由專科醫師團隊後續照護。

115年起，新增全國性胃幽門桿菌糞便抗原檢測，以降低胃癌發生風險。今年1至6月，六癌篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌、口腔癌及胃幽門桿菌篩檢）服務量約379萬人次，較114年同期約348萬人次增加了31萬人次，成長9%，並已發現約3萬名癌前病變及癌症個案，後續由專科醫師團隊照護。

為表揚第一線醫療團隊，國健署今舉辦「癌症防治績優醫療院所」表揚典禮，共57家醫療院所獲獎。其中，彰化基督教醫院、高雄長庚紀念醫院、亞東紀念醫院、童綜合醫院、台北市立聯合醫院中興院區、台安醫院、新北市立聯合醫院、東元綜合醫院及中美醫院等9家醫院，在多項癌症篩檢及防治指標表現突出，獲頒「癌症防治績優醫療院所典範獎」。

除了醫院團隊，第一線醫事人員更是提高篩檢率的重要推手，今年共有18人獲頒「防癌尖兵獎」。其中，烏日林新醫院醫師許人文導入AI及大數據推動「精準篩檢」，改變過去等待民眾自行掛號的模式，由醫師主動找出符合條件的對象並邀請接受篩檢，希望降低民眾疑慮，增加早期發現癌症的機會。

國健署 攝護腺癌 公費

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