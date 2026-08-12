吃牛丼不健康？日專家傳授營養升級3原則 2時間點享用不怕胖

外食族或上班族常選擇快速又方便的牛丼解決一餐，但單吃牛丼真的夠營養嗎？據日媒「Otonanswer」報導，愛知縣營養師林安津美指出，牛丼雖有白飯，並有富含蛋白質的牛肉，可攝取碳水化合物、鐵和鋅，還有洋蔥補充膳食纖維，但若只單吃牛丼，確實容易造成營養不足。

由於牛丼普遍缺乏維生素C、葉酸與鈣質，且醬汁含鹽量高，長期單吃容易缺乏維生素與膳食纖維。若想吃得健康，營養師建議可從「份量」與「調味料」著手。份量上建議以並盛，也就是中等份量為主，並採取「先吃蔬菜再吃主食」的順序穩定血糖。要注意的是，牛丼店常見的「紅薑」因含有鹽分，切記不要加太多，以免鈉含量超標。相對地，營養師非常推薦撒上「七味粉」，因為七味粉能大幅提升風味與層次，卻幾乎不會增加鹽分與熱量，是十分健康的提味好幫手。

為了補充不足的營養素，營養師也建議每天可搭配不同配菜，讓飲食更均衡。像是沙拉或青菜，能補足食物纖維、維生素與鉀，有助穩定飯後血糖；搭配冷豆腐、納豆或溫泉蛋，可補充植物性蛋白質與鈣質，同時提高飽足感；也可選擇優格、牛奶或水果，可補充牛丼最缺乏的鈣質與維生素C。

最後，營養師也提醒了用餐時間的重要性。牛丼富含能量，非常適合在活動量大的午餐時間或運動前後食用，能充分轉化為滿滿活力，但在活動量低的夜晚則應控制份量。只要掌握「控制份量、善用七味粉、每日輪替配菜」三大原則，即使是外食牛丼也能吃得營養又均衡。