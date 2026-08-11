雪霸臉書粉專突破17.7萬人高居榜首 盼成為通往大自然的任意門
雪霸國家公園臉書專頁自2010年7月成立，至今年7月粉絲人數已突破17.7萬人，在國內9座國家公園臉書專頁中名列前茅。雪霸國家公園管理處表示，雪霸臉書是國家公園中人氣最旺的一個，從雪山雲海日出，到七家灣溪裡悠游的國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭，雪霸臉書透過鏡頭與文字，把平時難以親近的高山生態帶到每個粉絲的螢幕前，讓臉書專頁不只是官方公告欄，更成為民眾認識雪霸、親近山林的第一扇窗。
雪管處出，過去提及政府機關社群帳號，民眾印象多半停留在活動公告、道路封閉、入園須知等制式訊息。但翻開雪霸國家公園的臉書貼文，會發現這裡多了一分溫度，例如清晨守候拍下的聖稜線皚皚新雪、山友意外捕捉到的台灣黑熊身影、觀霧山椒魚生態中心裡的小知識問答，甚至是季節限定的賞蝶、賞鳥情報，都讓粉絲忍不住留言互動、分享山林的感動。
雪管處表示，他們希望粉專不僅是一面政令佈告欄，而是一扇通往大自然的「任意門」。在選材上特別重視「臨場感」與「共鳴感」，將生硬的法規轉化為山友在乎的安全提醒，把第一線保育巡查員的視角分享給大眾；當民眾在貼文底下熱烈分享他們登頂的照片，或是感謝小編的即時資訊回報時，這種深度的雙向交流，正是雪霸粉專讓他們持續經營的最大動力。
雪霸國家公園擁有維管束植物逾千種、哺乳動物逾60種、鳥類上百種，是台灣生態多樣性最豐富的山岳型國家公園之一。透過臉書專頁，雪管處也趁勢推出多項與貼文結合的活動，鼓勵粉絲實際走入山林，同時提醒山友遵守生態保護區規範，落實「無痕山林」精神。
近期推出的「黃魚鴞育雛直播」更讓保育工作跨越山林與校園。一場直播串起了雪霸山林與彰化竹塘國小的緣分，師生每天關心著黃魚鴞「圓寶」的成長，雪管處也特別贈送環境教育書籍，鼓勵孩子持續探索自然。從螢幕前的一次觀看，到心中種下一顆保育的種子，正是社群媒體最珍貴的力量。
除生態內容，雪霸臉書專頁也是民眾掌握入園動態的重要管道。無論是颱風豪雨後的步道狀況、登山路線開放與封閉資訊，或武陵、觀霧、雪見三大遊憩區的即時生態、景觀、天氣與交通提醒，雪管處都會第一時間透過粉絲專頁發布，讓民眾在規畫行程前就能掌握最新狀況，便於遊程安排或降低登山風險。
雪霸臉書專頁未來將持續優化社群內容，結合生態保育教育、登山安全宣導與在地部落文化故事，讓更多民眾即使無法親自登頂雪山、大霸尖山，也能透過臉書專頁，感受到台灣高山的壯闊與生命力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。