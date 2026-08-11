雪霸臉書粉專突破17.7萬人高居榜首 盼成為通往大自然的任意門

雪霸國家公園臉書專頁自2010年7月成立，至今年7月粉絲人數已突破17.7萬人，在國內9座國家公園臉書專頁中名列前茅。雪霸國家公園管理處表示，雪霸臉書是國家公園中人氣最旺的一個，從雪山雲海日出，到七家灣溪裡悠游的國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭，雪霸臉書透過鏡頭與文字，把平時難以親近的高山生態帶到每個粉絲的螢幕前，讓臉書專頁不只是官方公告欄，更成為民眾認識雪霸、親近山林的第一扇窗。

雪管處出，過去提及政府機關社群帳號，民眾印象多半停留在活動公告、道路封閉、入園須知等制式訊息。但翻開雪霸國家公園的臉書貼文，會發現這裡多了一分溫度，例如清晨守候拍下的聖稜線皚皚新雪、山友意外捕捉到的台灣黑熊身影、觀霧山椒魚生態中心裡的小知識問答，甚至是季節限定的賞蝶、賞鳥情報，都讓粉絲忍不住留言互動、分享山林的感動。

雪管處表示，他們希望粉專不僅是一面政令佈告欄，而是一扇通往大自然的「任意門」。在選材上特別重視「臨場感」與「共鳴感」，將生硬的法規轉化為山友在乎的安全提醒，把第一線保育巡查員的視角分享給大眾；當民眾在貼文底下熱烈分享他們登頂的照片，或是感謝小編的即時資訊回報時，這種深度的雙向交流，正是雪霸粉專讓他們持續經營的最大動力。

雪霸國家公園擁有維管束植物逾千種、哺乳動物逾60種、鳥類上百種，是台灣生態多樣性最豐富的山岳型國家公園之一。透過臉書專頁，雪管處也趁勢推出多項與貼文結合的活動，鼓勵粉絲實際走入山林，同時提醒山友遵守生態保護區規範，落實「無痕山林」精神。

近期推出的「黃魚鴞育雛直播」更讓保育工作跨越山林與校園。一場直播串起了雪霸山林與彰化竹塘國小的緣分，師生每天關心著黃魚鴞「圓寶」的成長，雪管處也特別贈送環境教育書籍，鼓勵孩子持續探索自然。從螢幕前的一次觀看，到心中種下一顆保育的種子，正是社群媒體最珍貴的力量。

除生態內容，雪霸臉書專頁也是民眾掌握入園動態的重要管道。無論是颱風豪雨後的步道狀況、登山路線開放與封閉資訊，或武陵、觀霧、雪見三大遊憩區的即時生態、景觀、天氣與交通提醒，雪管處都會第一時間透過粉絲專頁發布，讓民眾在規畫行程前就能掌握最新狀況，便於遊程安排或降低登山風險。

雪霸臉書專頁未來將持續優化社群內容，結合生態保育教育、登山安全宣導與在地部落文化故事，讓更多民眾即使無法親自登頂雪山、大霸尖山，也能透過臉書專頁，感受到台灣高山的壯闊與生命力。

雪管處巡山員清晨守候捕捉的聖稜線皚皚新雪。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園臉書專頁成為民眾掌握園區最新資訊及登山服務的重要管道。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園臉書專頁直播串起了雪霸山林與彰化竹塘國小的緣份。圖／雪霸國家公園管理處提供