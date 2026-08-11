影／新光三越砸10億改造台北車站 攜手台鐵打造國門新形象

新光三越與台鐵公司今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，宣布正式展開合作，並公布台北車站未來改造規劃。新光三越將以「Window to the World」為發展願景，投入超過10億元改造預算，聚焦空間服務、商品業態、藝文策展及安全管理四大面向，呼應台鐵公司「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境、AI智慧」八大發展主軸，盼重塑台北車站國門形象，並帶動台北西區經濟發展。

新光三越今年4月參與台鐵公司「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審，經評選成為最優申請人，並於7月3日完成投資契約簽署及公證程序。7月25日正式接手台北車站商場營運，雙方並以維持營運及服務不中斷為前提完成交接。台鐵官方資料也確認，新光三越為本案最優申請人。

今天的合作啟動儀式由新光三越副董事長吳昕陽、執行副總吳昕昌，與台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇共同出席，交通部政務次長伍勝園及相關單位代表也到場見證，象徵台鐵與新光三越正式展開長期合作。

新光三越表示，台北車站是台灣重要交通樞紐，未來將從永續經營及長期發展角度進行整體規劃，不只是進行商場改裝，更希望重新定義車站與城市、旅客及商業之間的關係，讓台北車站從單純的交通轉運空間，轉型為兼具消費、休憩、文化與國際交流功能的城市門戶。

在空間服務方面，新光三越規劃升級一樓車站大廳，打造具有台灣特色的「城市客廳」，並規劃600吋數位迎賓牆、指標性報時裝置及地坪更新，同時強化多元族群友善與智慧服務設施，提升國內外旅客候車及通行體驗。

商品業態方面，將以「世界之窗」概念串聯台灣與國際，規劃台灣代表性美食、伴手禮及設計品牌專區，並打造「美食主題街」，增加在地及國際餐飲選擇，讓旅客不只是經過台北車站，也能增加停留、消費及休憩時間。

藝文策展方面，新光三越將運用車站挑高空間及廊道，導入藝術策展及鐵道文化展覽，邀請不同領域藝術家參與，讓台北車站成為兼具交通與文化功能的公共空間。

安全管理方面，則將以安全、舒適及友善服務為核心，從整建工程到後續營運提高安全管理標準，降低施工及營運對旅客與工作人員的影響，打造更安全舒適的車站環境。

新光三越表示，未來將透過商場改造、品牌引進、藝文活動及服務升級，回應台鐵公司八大發展主軸，並以「重塑國門新形象」及「串聯西區經濟發展」為兩大目標，為台北車站開啟新的發展階段。

新光三越接手台北車站商場，今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，新光三越由吳昕陽副董事長（左四）、吳昕昌執行副總（左二）代表，與交通部政務次長伍勝園（左三）、台鐵公司董事長鄭光遠（右三）一同進行合作啟動儀式。記者邱德祥／攝影