快訊

金門夫妻消失逾10天！鄰居以為「去台灣」飄惡臭才知雙亡 排除瓦斯外洩

哥倫比亞21世紀最強震！總統上任3天遇天災考驗

台灣新首富林聰吉繼續累積財富 川湖飆出天價12,525元紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新光三越砸10億改造台北車站 攜手台鐵打造國門新形象

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
新光三越接手臺北車站商場，今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，新光三越由吳昕陽副董事長（左二）、吳昕昌執行副總（左一）代表，與交通部政務次長伍勝園（右二）、台鐵公司董事長鄭光遠（右一）一同進行合作啟動儀式。記者邱德祥／攝影
新光三越接手臺北車站商場，今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，新光三越由吳昕陽副董事長（左二）、吳昕昌執行副總（左一）代表，與交通部政務次長伍勝園（右二）、台鐵公司董事長鄭光遠（右一）一同進行合作啟動儀式。記者邱德祥／攝影

新光三越台鐵公司今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，宣布正式展開合作，並公布台北車站未來改造規劃。新光三越將以「Window to the World」為發展願景，投入超過10億元改造預算，聚焦空間服務、商品業態、藝文策展及安全管理四大面向，呼應台鐵公司「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境、AI智慧」八大發展主軸，盼重塑台北車站國門形象，並帶動台北西區經濟發展。

新光三越今年4月參與台鐵公司「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審，經評選成為最優申請人，並於7月3日完成投資契約簽署及公證程序。7月25日正式接手台北車站商場營運，雙方並以維持營運及服務不中斷為前提完成交接。台鐵官方資料也確認，新光三越為本案最優申請人。

今天的合作啟動儀式由新光三越副董事長吳昕陽、執行副總吳昕昌，與台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇共同出席，交通部政務次長伍勝園及相關單位代表也到場見證，象徵台鐵與新光三越正式展開長期合作。

新光三越表示，台北車站是台灣重要交通樞紐，未來將從永續經營及長期發展角度進行整體規劃，不只是進行商場改裝，更希望重新定義車站與城市、旅客及商業之間的關係，讓台北車站從單純的交通轉運空間，轉型為兼具消費、休憩、文化與國際交流功能的城市門戶。

在空間服務方面，新光三越規劃升級一樓車站大廳，打造具有台灣特色的「城市客廳」，並規劃600吋數位迎賓牆、指標性報時裝置及地坪更新，同時強化多元族群友善與智慧服務設施，提升國內外旅客候車及通行體驗。

商品業態方面，將以「世界之窗」概念串聯台灣與國際，規劃台灣代表性美食、伴手禮及設計品牌專區，並打造「美食主題街」，增加在地及國際餐飲選擇，讓旅客不只是經過台北車站，也能增加停留、消費及休憩時間。

藝文策展方面，新光三越將運用車站挑高空間及廊道，導入藝術策展及鐵道文化展覽，邀請不同領域藝術家參與，讓台北車站成為兼具交通與文化功能的公共空間。

安全管理方面，則將以安全、舒適及友善服務為核心，從整建工程到後續營運提高安全管理標準，降低施工及營運對旅客與工作人員的影響，打造更安全舒適的車站環境。

新光三越表示，未來將透過商場改造、品牌引進、藝文活動及服務升級，回應台鐵公司八大發展主軸，並以「重塑國門新形象」及「串聯西區經濟發展」為兩大目標，為台北車站開啟新的發展階段。

新光三越接手台北車站商場，今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，新光三越由吳昕陽副董事長（左四）、吳昕昌執行副總（左二）代表，與交通部政務次長伍勝園（左三）、台鐵公司董事長鄭光遠（右三）一同進行合作啟動儀式。記者邱德祥／攝影
新光三越接手台北車站商場，今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，新光三越由吳昕陽副董事長（左四）、吳昕昌執行副總（左二）代表，與交通部政務次長伍勝園（左三）、台鐵公司董事長鄭光遠（右三）一同進行合作啟動儀式。記者邱德祥／攝影

新光三越接手台北車站商場，今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，新光三越吳昕陽副董事長（前右）、台鐵公司董事長鄭光遠（前左）受訪。記者邱德祥／攝影
新光三越接手台北車站商場，今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，新光三越吳昕陽副董事長（前右）、台鐵公司董事長鄭光遠（前左）受訪。記者邱德祥／攝影

新光三越 台鐵 台北車站

延伸閱讀

北車黑白格地板將走入歷史！新光三越砸10億改造北車、聚焦四大面向

北車商場大改造來了！新光三越首揭10億元藍圖 旅客最有感的是這些

北車黑白格將走入歷史!新光三越接18天營運超預期 改造期維持七成營運

淡水大竹圍市場開工動土 侯友宜：打造新型態複合式市場

相關新聞

能管法修正賴政府挨批向資本妥協「假修法真放水」民團要求退回重審

立法院經濟委員會日前審查通過「能源管理法」修正草案，用電大戶須自設發電及儲能設備條文，將原「自用發電設備及儲能設備」改為「自用發電設備或儲能設備」，並將對象限於能源用戶新設或增設用電設備容量達規定容量者適用。多個民間團體今於立法院前抗議，要求草案應立即退回經濟委員會重審，並且在二讀前召開公聽會，拒絕假修法、真放水，同時也痛批賴政府對資本的一再退讓。

雨區擴大到桃園以北！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署上午10時40分針對7縣市發布大雨特報，指出西南風影響水氣偏多，易有短延時強降雨，今(11)日南部地區、蘭嶼及午後桃園以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方及落石。

影／新光三越砸10億改造台北車站 攜手台鐵打造國門新形象

新光三越與台鐵公司今天舉辦「台北車站商場ROT合作啟動儀式」，宣布正式展開合作，並公布台北車站未來改造規劃。新光三越將以「Window to the World」為發展願景，投入超過10億元改造預算，聚焦空間服務、商品業態、藝文策展及安全管理四大面向，呼應台鐵公司「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境、AI智慧」八大發展主軸，盼重塑台北車站國門形象，並帶動台北西區經濟發展。

薇閣旅館自陸進口「這產品」含禁用螢光劑 日本嬰兒米果又驗出重金屬

食藥署今日公布最新邊境檢驗不合格名單，其中3批自中國輸入的食品容器具出現問題，包括杯蓋檢出依法不得檢出的「螢光增白劑」，另有2批塑膠砧板溶出試驗不合格，蒸發殘渣分別達73 ppm及103 ppm，最高超過法規標準3倍以上，全數須依規定退運或銷毀，不得進入國內市場。

夏天氣喘患者反增 醫：冷氣溫差超過4度需多注意

夏季高溫、濕熱，民眾少不了吹冷氣消暑，但進出室內冷氣房及室外溫差往往相差攝氏5至10度，呼吸道敏感的人，如果在溫度變化達攝氏7度以上，就很容易就誘發氣喘、過敏發作，甚至是溫差4度以上都可能出現症狀。中醫師周大翔表示，許多人以為氣喘只在秋、冬發作，但在門診發現，今年6至8月氣喘發作民眾有增加趨勢，呼籲民眾注意，避免誘發慢性氣喘的急性發作。

英仙座流星雨來了 明深夜每小時100顆劃過天際

喜歡看英仙座流星雨的人將於8月13日遇見極大期，今年的極大期適逢新月，月光干擾低，是近年觀測條件最佳的一年。台灣星迷在8月12日深夜至13日清晨可把握觀賞機會，理想條件下每小時上看約100顆流星。 英仙座流星雨每年 7 至 8 月間固定發生、流量大且穩定的三大流星雨之一，因為所有流星看起來都像是從仙英座的方向散射出來，故得此名。 極大期估上看百顆 根據《Universe Today》報導，2026年英仙座流星雨預計台灣時間為13日上午11時達到最大，預估天頂每小時出現達100顆。不過流星雨活動高峰範圍較寬，極大期前後一兩天仍值得觀察，且午夜過後流星數量會逐漸增加。 實際觀測數字通常會因光害、地平線角度等而影響。由於今年極大期適逢新月，沒有明亮月光遮蔽流星，是觀測英仙座流星雨難得的好年份。 台灣觀測地點建議 根據《臺南市南瀛天文館》公告，建議民眾選擇光害少、視野開闊的地點，朝東北方天空觀察。觀賞時不需要望遠鏡或雙筒鏡，選擇遠離城市光害、視野開闊的地方，以肉眼直接觀察整片天空即可。【更多精采內容，詳見】

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。