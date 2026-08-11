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影／「能源管理法」修法惹議 環團籲退回重審

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
綠色和平氣候與能源專案負責人張皪心（中）表示，「此次修法將會對全台用電有深遠的影響，原本立意良善，現在卻對企業大放水，變成本末倒置的一場鬧劇」。記者蘇健忠／攝影
綠色和平氣候與能源專案負責人張皪心（中）表示，「此次修法將會對全台用電有深遠的影響，原本立意良善，現在卻對企業大放水，變成本末倒置的一場鬧劇」。記者蘇健忠／攝影

多個環保團體上午齊聚立法院正門，高喊「假修法、真放水」、「能管法退回重審」、「新舊大戶一起管」等口號，抗議立法院審查「能源管理法」第10條修正案，認為新制僅規範新增或增設的用電大戶，既有用電大戶不受溯及規範，且自用電力與儲能設備可擇一設置，恐使既有大型用電戶免除相關責任。

環團主張，新舊用電大戶都應納入管理，並要求「能源管理法」修法退回重審。

綠色和平氣候與能源專案負責人張皪心表示，此次修法將對全台用電產生深遠影響，原本立意良善的政策，恐因修法後對企業放寬規範而本末倒置。她質疑，若讓既有用電大戶免除自備電力及儲能設備責任，恐形成制度漏洞。

張皪心指出，在AI帶動用電需求快速成長的情況下，政府如何確保供電穩定且不影響民生？若企業為滿足用電需求，大量採用天然氣、燃煤等方式自發電，是否反而增加環境與居民健康風險？她也批評，經濟部及立法院經濟委員會在審查過程中較多參考產業界意見，但地方居民及民間團體的聲音未獲公平對待，質疑修法程序過於倉促。

環團提出3項訴求，首先要求「能源管理法」第10條修法退回委員會重新審議，針對自備電力及儲能設備規範，應將新、舊用電大戶一併納管。

其次，環團要求優先發展自用再生能源，避免用電大戶以天然氣、石油或燃煤等高汙染能源作為自備電力來源，主張應在法規中明定企業優先使用再生能源。

第三，環團要求經濟部及立法院在法案進入二讀前召開公聽會，廣納產業、地方居民及民間團體意見，針對各界認為窒礙難行的規範充分討論，在完成利害關係人溝通前，不應草率推進二讀程序。

多個環團上午齊聚立法院抗議「能源管理法」第10條，修改成新制只限制「新增或增設」用電大戶，自用電力、儲能設備可以二擇一設置，且不溯及既有的用電大戶，環團呼籲新舊大戶要一起管，能管法應該退回重審。記者蘇健忠／攝影
多個環團上午齊聚立法院抗議「能源管理法」第10條，修改成新制只限制「新增或增設」用電大戶，自用電力、儲能設備可以二擇一設置，且不溯及既有的用電大戶，環團呼籲新舊大戶要一起管，能管法應該退回重審。記者蘇健忠／攝影

環團上午齊聚立法院，抗議「能源管理法」第10條，修改成新制只限制「新增或增設」用電大戶，自用電力、儲能設備可以二擇一設置，且不溯及既有的用電大戶，批評是假修法真放水。記者蘇健忠／攝影
環團上午齊聚立法院，抗議「能源管理法」第10條，修改成新制只限制「新增或增設」用電大戶，自用電力、儲能設備可以二擇一設置，且不溯及既有的用電大戶，批評是假修法真放水。記者蘇健忠／攝影

能源 修法 環團

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