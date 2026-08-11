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能管法修正賴政府挨批向資本妥協「假修法真放水」民團要求退回重審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
多個環團上午齊聚立法院正門抗議，高喊「假修法 真放水」、「能管法退回重審」、「新舊大戶一起管」。記者蘇健忠／攝影
多個環團上午齊聚立法院正門抗議，高喊「假修法 真放水」、「能管法退回重審」、「新舊大戶一起管」。記者蘇健忠／攝影

立法院經濟委員會日前審查通過「能源管理法」修正草案，用電大戶須自設發電及儲能設備條文，將原「自用發電設備及儲能設備」改為「自用發電設備或儲能設備」，並將對象限於能源用戶新設或增設用電設備容量達規定容量者適用。多個民間團體今於立法院前抗議，要求草案應立即退回經濟委員會重審，並且在二讀前召開公聽會，拒絕假修法、真放水，同時也痛批賴政府對資本的一再退讓。

立法院經濟委員會在8月5日，透過再修正動議通過「能源管理法」第10條，修正後只限制「新增或增設」用電大戶，自用電力、儲能設備可以二擇一設置，且不溯及既有的用電大戶。

綠色和平氣候與能源專案負責人張皪心表示，此次修法將會對全台用電有深遠的影響，原本立意良善，現在卻變成本末倒置的一場鬧劇，3分鐘快速通過修正動議，無疑是大開後門，放水給既有400多家占用電網大部分資源的用電大戶，逃避自備電力及儲能設備的企業責任。

張皪心批評，政府如何保證在AI帶動爆炸用電需求下，供電穩定又不影響民生？難道要靠大增天然氣、燃煤火力來挺產業？在地居民的健康與生命就不值錢？經濟部與立法院經濟委員會只有參考業界的意見，並隨即採納修正，明顯是將產業利益凌駕於社會大眾的權益之上。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍指出，自備電力必須明確規範優先使用再生能源，政府切勿以促進經濟或緩解電網壓力為由鬆綁標準，若缺乏再生能源的明確指引，將導致企業重回高汙染能源，犧牲居民健康與國家減碳承諾。

主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室主任陳婉娥表示，8月1日原訂要全面實施的「建築物設置太陽光電發電設備標準」在建築產業的遊說下，讓住商與服務業類型建築延後實施，造成已經立法卻沒有施行的情況，賴政府實在失信於民。而這次用電大戶條款又在產業的遊說下再度放寬，顯示賴政府在能源轉型政策不斷向資本退讓，不只忽視能源轉型的重要性，更拖慢淨零目標的達成。

民間團體呼籲，「能管法」必須立即退回委員會重新審議，針對第10條自備電力與儲能規範，必須新舊大戶一起納管；另為避免用電大戶選擇用天然氣、石油和燃煤等高汙染能源作為自用電力系統，應該在法條中規定企業優先使用再生能源作為自備電力來源；最後，經濟部、立法院應在二讀前召開公聽會，廣納社會各界的建議。

修法 賴政府 用電

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