快訊

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

聽新聞
0:00 / 0:00

50歲女子無症狀卻罹肺腺癌 LDCT揪出早期病灶

中央社／ 高雄11日電

高雄50歲林姓女子不抽菸也沒有咳嗽、咳血等肺癌常見症狀，胸腔X光及癌胚抗原檢查也都正常，但因符合公費肺癌篩檢資格，經低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，意外揪出早期肺腺癌

高醫岡山醫院今天發布新聞稿表示，因林女的父親曾罹患肺癌，因此林女符合公費肺癌篩檢資格，經低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，意外揪出早期肺腺癌。所幸手術完整切除後，目前恢復良好，持續定期追蹤。

高醫岡山醫院胸腔內科主任蔡英明表示，林女案例顯示肺癌早期可能完全沒有症狀，傳統X光及腫瘤標記正常，也不能排除肺癌可能，具肺癌家族史等高風險族群應善用篩檢資源。

蔡英明說，2025年1月1日起，衛生福利部放寬公費LDCT篩檢條件，具肺癌家族史的一等親，包括父母、子女及兄弟姊妹，女性年齡下修至40至74歲、男性45至74歲；重度吸菸者則為50至74歲，吸菸史門檻放寬至20包年以上。

高醫岡山醫院胸腔內科醫師馬瑞陽表示，LDCT目前是經實證可用於肺癌早期篩檢的工具，不需注射顯影劑，輻射劑量約為一般電腦斷層的1/5至1/10，可透過高解析度影像發現數毫米肺部結節。相較之下，傳統X光屬平面影像，對小於1公分、毛玻璃樣結節或位於心臟、橫膈膜及骨骼重疊處的病灶較難察覺。

馬瑞陽提醒，癌胚抗原（CEA）等腫瘤標記並非肺癌早期篩檢工具，許多早期患者數值仍可能正常，不能單靠抽血結果判斷。

蔡英明也提醒，肺癌早期常無明顯症狀，若等到持續咳嗽、咳血、胸痛或不明原因體重減輕才就醫，可能已進入晚期；符合公費LDCT資格者，應主動至指定合約醫院接受篩檢，及早發現、及早治療。

LDCT 肺腺癌 肺癌

延伸閱讀

竹市今日起提供PCV20、PCV21結合型肺炎鏈球菌疫苗公費接種

老花雷射有必要嗎？眼科醫師親揭老花合併近視雷射手術真實體驗

吃肉卻是怪金屬味！癌症病人不是不肯吃 醫揭「聞到食物就想逃」真相

想靠手術快速減重？醫揭術前把關：胃鏡、心肺功能、精神評估不能少

相關新聞

健保早療新制簡化收案、調高支付 約2.5萬名兒童受惠

為協助發展遲緩兒童獲得更即時、更完整的療育照護，衛福部健保署自今年8月10日起修訂「全民健康保險早期療育門診醫療給付改善方案」，透過優化收案機制、合理調整支付及提升醫療服務量能，額外挹注約1600萬元，鼓勵醫療院所透過方案提供更完整、更連續且以家庭為中心的照護模式，協助發展遲緩兒童把握黃金療育期，預估約有2.5萬名兒童受惠。

職銜曝光！台中神外名醫突「失業」換新東家 醫師兒揭父教他3堂課

台中海線神經外科名醫李偉裕日前與大甲李綜合醫院未續約「突然失業」，引發眾多患者及家屬聲援。李偉裕之子、台中榮總神經外科醫師李政穎今發文表示，恭喜父親與亞洲大學附屬醫院豐原分院簽約，受聘為脊椎醫療副院長，除感謝這段期間患者及家屬支持，並分享父親教他的3堂課。

A7之亂凸顯人力缺口、外勤作業環境釀熱傷害 中華郵政回應了

台灣郵政產工今前往交通部陳抗，直指中華郵政董事長王國材補足人力承諾跳票、A7郵政智慧物流園區設備「見證科技退步」，以及呼籲重視外勤人員高溫作業環境導致的熱傷害。對此，中華郵政表示，上半年已舉辦3次內外勤甄試，預計今年第4季全數補足人力。

不鏽鋼餐盒微波完「上熱下冷」？苦主狂喊難用：飯都硬掉了

不少人會自備便當盒，不僅方便攜帶，也能減少一次性餐具使用。不過，近日有網友在Threads發文抱怨，自己購買號稱「可微波」的不鏽鋼餐盒，使用約1個月後卻發現加熱效果不佳，即使分次微波，依舊出現「上熱下冷」的情況，讓她忍不住直呼「超難用！不要買」。

LV、蘇打綠都著迷的物理魔法 法「失重大師」首度來台登新舞臺藝術節

從一張紙、一座傾斜的舞台、跨越世代的身體，到一首寫給土地的歌，新舞臺藝術節9月開始好戲不斷。曼波男孩舞團的「A4」打破紙張的「格式」，約恩．布爾熱瓦舞團的「誰會跌倒（He Who Falls）」，則是把舞者交給更難違抗的重力。

新冠疫情持續升溫！ 上周近2.5萬人就醫 增72重症、14死

近期新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上一周上升27.6% ，共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。由於，新冠疫情正處流行期，預期高峰期仍維持在本周或下一周的8月中旬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。