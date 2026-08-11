50歲女子無症狀卻罹肺腺癌 LDCT揪出早期病灶

高雄50歲林姓女子不抽菸也沒有咳嗽、咳血等肺癌常見症狀，胸腔X光及癌胚抗原檢查也都正常，但因符合公費肺癌篩檢資格，經低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，意外揪出早期肺腺癌。

高醫岡山醫院今天發布新聞稿表示，因林女的父親曾罹患肺癌，因此林女符合公費肺癌篩檢資格，經低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，意外揪出早期肺腺癌。所幸手術完整切除後，目前恢復良好，持續定期追蹤。

高醫岡山醫院胸腔內科主任蔡英明表示，林女案例顯示肺癌早期可能完全沒有症狀，傳統X光及腫瘤標記正常，也不能排除肺癌可能，具肺癌家族史等高風險族群應善用篩檢資源。

蔡英明說，2025年1月1日起，衛生福利部放寬公費LDCT篩檢條件，具肺癌家族史的一等親，包括父母、子女及兄弟姊妹，女性年齡下修至40至74歲、男性45至74歲；重度吸菸者則為50至74歲，吸菸史門檻放寬至20包年以上。

高醫岡山醫院胸腔內科醫師馬瑞陽表示，LDCT目前是經實證可用於肺癌早期篩檢的工具，不需注射顯影劑，輻射劑量約為一般電腦斷層的1/5至1/10，可透過高解析度影像發現數毫米肺部結節。相較之下，傳統X光屬平面影像，對小於1公分、毛玻璃樣結節或位於心臟、橫膈膜及骨骼重疊處的病灶較難察覺。

馬瑞陽提醒，癌胚抗原（CEA）等腫瘤標記並非肺癌早期篩檢工具，許多早期患者數值仍可能正常，不能單靠抽血結果判斷。

蔡英明也提醒，肺癌早期常無明顯症狀，若等到持續咳嗽、咳血、胸痛或不明原因體重減輕才就醫，可能已進入晚期；符合公費LDCT資格者，應主動至指定合約醫院接受篩檢，及早發現、及早治療。