健保加碼1600萬優化早療 放寬團隊資格簡化收案

健保署今天宣布精進早期療育照護，額外挹注新台幣1600萬元，透過放寬醫療團隊參與資格、簡化收案機制，以及提高整合照護支付，助家長共同參與、把握發展遲緩兒童黃金療育期。

0至6歲是兒童發展的黃金時期，國家發展委員會人口推估系統顯示，去年全台0至5歲的學齡前人口數為87萬3948人，根據世界衛生組織（WHO）研究，新生兒發展遲緩率6%至8%推算，全台0至5歲發展遲緩兒童應有約6萬人。健保署10日起修訂「全民健康保險早期療育門診醫療給付改善方案」。

這次方案修訂共有3大重點，第1點是「放寬醫療團隊參與資格」，專業治療人員、臨床心理師及社工師配置規定，由原須「專任」修訂為「專任或兼任」皆可，以提升醫療院所參與意願，增加早期療育服務可近性，讓更多兒童及家庭獲得適時照護。

第2點是「簡化收案機制」，統一收案資格為0至6歲兒童於2年內經兒童發展聯合評估中心診斷具2項（含）以上發展遲緩，並開立綜合評估報告書，其中至少1項為確診遲緩項目，促使收案條件更明確一致，減少行政作業負擔。

第3點則是「提高整合照護支付」，未來以家庭為中心的早期療育整合費，將由1000點調升至2000點，並由每季申報1次調整為每2個月可申報1次，支持醫療團隊與家庭建立更密切的照護及追蹤機制，協助家長共同參與兒童療育計畫。

健保署長陳亮妤今天透過新聞稿表示，早期療育越早介入，越能提升兒童未來發展潛能。早療需仰賴醫療團隊與家庭共同合作，盼透過支付制度引導跨專業團隊提供高品質整合照護，讓有需要的兒童能夠及早接受評估、療育及持續追蹤。

陳亮妤強調，兒童健康發展是健保照護的重要一環，這次健保精進早期療育照護，同時強化家庭參與，陪伴孩子在關鍵發展階段發揮最大潛能，減輕家庭照顧壓力，讓每個發展遲緩兒童都能把握黃金療育時機、發揮最大發展潛能。