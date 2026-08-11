薇閣旅館自陸進口「這產品」含禁用螢光劑 日本嬰兒米果又驗出重金屬

食藥署今日公布最新邊境檢驗不合格名單，其中3批自中國輸入的食品容器具出現問題，包括杯蓋檢出依法不得檢出的「螢光增白劑」，另有2批塑膠砧板溶出試驗不合格，蒸發殘渣分別達73 ppm及103 ppm，最高超過法規標準3倍以上，全數須依規定退運或銷毀，不得進入國內市場。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，邊境檢驗不符合的品項，其中1批由「登峰旅館股份有限公司」，商業名稱為「薇閣精品旅館」報驗、自中國輸入的杯蓋，在邊境抽驗時檢出螢光增白劑。依「食品器具容器包裝衛生標準」規定，紙類食品器具、容器或包裝的螢光增白劑為「不得檢出」，因此判定不合格。

螢光增白劑主要功能是讓紙張視覺上顯得更潔白、明亮，但食品容器會直接或間接接觸食物，法規對相關材質訂有衛生安全規範。民眾日常使用的紙杯、紙餐盒、紙盤及杯蓋等，只要屬於食品接觸用途，都應符合相關規定，並非外觀看起來潔白、乾淨就代表安全。

劉芳銘說，另外2批不合格產品，則是由「寶興行銷管理顧問股份有限公司」報驗、自中國輸入的塑膠砧板。食藥署以4%醋酸、95℃條件進行30分鐘溶出試驗，結果分別檢出蒸發殘渣73 ppm及103 ppm。

依現行衛生標準，以聚丙烯（PP）為原材料的塑膠類食品器具，進行相關溶出試驗時，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下。這2批砧板的檢出值分別約為標準上限的2.4倍及3.4倍，明顯超過法規規範。

劉芳銘表示，這次3批不合格產品均在邊境查驗階段被攔截，將依規定退運或銷毀，不會流入國內市場。針對此次違規輸入業者，食藥署也已提高邊境管制強度，將「登峰旅館股份有限公司」及「寶興行銷管理顧問股份有限公司」相關產品調整為逐批查驗，抽驗比例提高至100%，也就是後續輸入產品將批批接受查驗。

另外，本次有1批由輸入業者「裕毛屋企業股份有限公司」報驗的日本 嬰幼兒米果，檢出重金屬鎘每公斤0.067毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品限量為每公斤0.040毫克，這批日本的嬰幼兒米果必須退運或銷毀。食藥署針對「裕毛屋企業股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。