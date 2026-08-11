快訊

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

聽新聞
0:00 / 0:00

薇閣旅館自陸進口「這產品」含禁用螢光劑 日本嬰兒米果又驗出重金屬

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署邊境檢驗，中國大陸出口「砧板」檢出容器具，溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
食藥署邊境檢驗，中國大陸出口「砧板」檢出容器具，溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今日公布最新邊境檢驗不合格名單，其中3批自中國輸入的食品容器具出現問題，包括杯蓋檢出依法不得檢出的「螢光增白劑」，另有2批塑膠砧板溶出試驗不合格，蒸發殘渣分別達73 ppm及103 ppm，最高超過法規標準3倍以上，全數須依規定退運或銷毀，不得進入國內市場。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，邊境檢驗不符合的品項，其中1批由「登峰旅館股份有限公司」，商業名稱為「薇閣精品旅館」報驗、自中國輸入的杯蓋，在邊境抽驗時檢出螢光增白劑。依「食品器具容器包裝衛生標準」規定，紙類食品器具、容器或包裝的螢光增白劑為「不得檢出」，因此判定不合格。

螢光增白劑主要功能是讓紙張視覺上顯得更潔白、明亮，但食品容器會直接或間接接觸食物，法規對相關材質訂有衛生安全規範。民眾日常使用的紙杯、紙餐盒、紙盤及杯蓋等，只要屬於食品接觸用途，都應符合相關規定，並非外觀看起來潔白、乾淨就代表安全。

劉芳銘說，另外2批不合格產品，則是由「寶興行銷管理顧問股份有限公司」報驗、自中國輸入的塑膠砧板。食藥署以4%醋酸、95℃條件進行30分鐘溶出試驗，結果分別檢出蒸發殘渣73 ppm及103 ppm。

依現行衛生標準，以聚丙烯（PP）為原材料的塑膠類食品器具，進行相關溶出試驗時，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下。這2批砧板的檢出值分別約為標準上限的2.4倍及3.4倍，明顯超過法規規範。

劉芳銘表示，這次3批不合格產品均在邊境查驗階段被攔截，將依規定退運或銷毀，不會流入國內市場。針對此次違規輸入業者，食藥署也已提高邊境管制強度，將「登峰旅館股份有限公司」及「寶興行銷管理顧問股份有限公司」相關產品調整為逐批查驗，抽驗比例提高至100%，也就是後續輸入產品將批批接受查驗。

另外，本次有1批由輸入業者「裕毛屋企業股份有限公司」報驗的日本 嬰幼兒米果，檢出重金屬鎘每公斤0.067毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品限量為每公斤0.040毫克，這批日本的嬰幼兒米果必須退運或銷毀。食藥署針對「裕毛屋企業股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

重金屬 禁用 日本

延伸閱讀

致癌油風波延燒…台糖：下半年停購外購粗油 自主進口黃豆產製成品油

致癌苦茶油廠累計第7家 食藥署下周南下輔導業者 將辦至少2場交流會

貼假睫毛後眼睛刺痛 大陸睫毛膠逾8成驗出禁用致癌物

大陸「仙草」2種農藥超標 逾35公噸遭退運銷毀

相關新聞

健保早療新制簡化收案、調高支付 約2.5萬名兒童受惠

為協助發展遲緩兒童獲得更即時、更完整的療育照護，衛福部健保署自今年8月10日起修訂「全民健康保險早期療育門診醫療給付改善方案」，透過優化收案機制、合理調整支付及提升醫療服務量能，額外挹注約1600萬元，鼓勵醫療院所透過方案提供更完整、更連續且以家庭為中心的照護模式，協助發展遲緩兒童把握黃金療育期，預估約有2.5萬名兒童受惠。

職銜曝光！台中神外名醫突「失業」換新東家 醫師兒揭父教他3堂課

台中海線神經外科名醫李偉裕日前與大甲李綜合醫院未續約「突然失業」，引發眾多患者及家屬聲援。李偉裕之子、台中榮總神經外科醫師李政穎今發文表示，恭喜父親與亞洲大學附屬醫院豐原分院簽約，受聘為脊椎醫療副院長，除感謝這段期間患者及家屬支持，並分享父親教他的3堂課。

A7之亂凸顯人力缺口、外勤作業環境釀熱傷害 中華郵政回應了

台灣郵政產工今前往交通部陳抗，直指中華郵政董事長王國材補足人力承諾跳票、A7郵政智慧物流園區設備「見證科技退步」，以及呼籲重視外勤人員高溫作業環境導致的熱傷害。對此，中華郵政表示，上半年已舉辦3次內外勤甄試，預計今年第4季全數補足人力。

不鏽鋼餐盒微波完「上熱下冷」？苦主狂喊難用：飯都硬掉了

不少人會自備便當盒，不僅方便攜帶，也能減少一次性餐具使用。不過，近日有網友在Threads發文抱怨，自己購買號稱「可微波」的不鏽鋼餐盒，使用約1個月後卻發現加熱效果不佳，即使分次微波，依舊出現「上熱下冷」的情況，讓她忍不住直呼「超難用！不要買」。

LV、蘇打綠都著迷的物理魔法 法「失重大師」首度來台登新舞臺藝術節

從一張紙、一座傾斜的舞台、跨越世代的身體，到一首寫給土地的歌，新舞臺藝術節9月開始好戲不斷。曼波男孩舞團的「A4」打破紙張的「格式」，約恩．布爾熱瓦舞團的「誰會跌倒（He Who Falls）」，則是把舞者交給更難違抗的重力。

新冠疫情持續升溫！ 上周近2.5萬人就醫 增72重症、14死

近期新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上一周上升27.6% ，共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。由於，新冠疫情正處流行期，預期高峰期仍維持在本周或下一周的8月中旬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。