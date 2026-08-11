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南部、午後北北桃防大雨新北山區短延時豪雨 昌鴻颱風今登陸日本

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
未來一周受西南風或低壓帶影響，迎風面南部降雨機率高，其他地區以午後雷陣雨為主。聯合報系資料照片
未來一周受西南風或低壓帶影響，迎風面南部降雨機率高，其他地區以午後雷陣雨為主。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員葉致均上午指出，未來一周天氣受西南風或低壓帶影響，迎風面南部降雨機率高，其他地區以午後雷陣雨為主。

葉致均指出，台灣東方海面上是一個大的低壓帶，目前有兩個熱帶系統，在日本東方近海的昌鴻颱風，現在非常接近日本，往偏西方向今天登陸日本，至於琵鷺往偏東北方向移動，這兩個颱風對台灣天氣沒有直接影響。更遠洋的TD18上午8時已減弱成為一般性低氣壓。

最近天氣，葉致均說，今天受低壓帶及西南風影響，南部斷斷續續降雨，尤其嘉義以南及台東山區有不定時短暫陣雨或雷雨，今天南部及午後北北桃容易有局部大雨，新北山區短延時豪雨

葉致均指出，周三到周四西南風影響，南部局部較大雨勢，午後北部山區局部大雨。周五起低壓帶又逐漸建立起來，台灣水氣又增多，到下周一受低壓帶及西南風影響，中南部易有雨且有大雨，午後山區局部大雨。

溫度方面，葉致均說，本周不下雨時高溫悶熱，西半部高溫34-36度，東半部及外島落在32-34度，今天到周四，北北桃、中北部近山區及花蓮縱谷局部恐逾36度。周五之後下雨機率高，但不下雨時仍有32-35度高溫。

一周高溫提醒。圖／中央氣象署提供
一周高溫提醒。圖／中央氣象署提供

天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

豪雨 颱風 日本

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