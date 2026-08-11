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中元普渡選擇 環境部：新紙錢三燒 誠心不減空氣清

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部表示，隨著中元普度時節將近，為引導社會大眾在落實傳統信仰習俗的同時，亦能共同維護良好的生活環境品質，環境部於今年中元普渡期間，特別加強宣導並推動環保祭祀政策。此政策以「新紙錢三燒」為核心措施，包含「替代燒」、「適量燒」與「集中燒」，盼能透過多元且便利的管道，積極推廣環境友善的祭拜理念，促使社會大眾與各公私場所適度減少紙錢使用量，從而降低燃燒過程中所產生的空氣污染物排放，將環保意識深植於日常祭祀活動中，達到傳統習俗與環境永續和諧共存的雙贏目標。

根據環境部統計，近年來結合各直轄市、縣（市）政府協力推動「新紙錢三燒」政策，已展現出十分顯著的環保成效。在「替代燒」與「適量燒」的推動成果方面，近年來均呈現穩定且持續的增長態勢，顯示出大眾觀念的翻轉。回顧去年，全國透過積極推廣「以功代金」、「以米代金」、輔導地方宗教場所「停用金爐」，以及引導改燒「大面額紙錢」等多元減量配套措施，累計減少的紙錢使用量高達約 3,929 公噸。

相較於前年約 1,477 公噸的減量成果，2025年減量成效大幅攀升至其 2.67 倍之多，成果相當豐碩。此外，在「集中燒」的部分，各級環保單位持續強化紙錢集中收運與處理服務，2025年全國紙錢集中收運量累計達到了 3.96 萬公噸，亦較2024年同期成長了達 22%。這些具體的量化數據，無不印證了綠色祭拜與健康環保理念已逐漸在全臺各個角落生根發芽，獲得越來越多民眾與宗教團體的響應。

環境部進一步指出，隨著整體社會對環境友善祭祀理念的認同度逐漸提高，未來的施政方向將會把「替代燒」列為最優先倡導之項目，期盼能由源頭端直接減少焚燒紙錢的行為，並配合深化「適量燒」與「集中燒」的落實，多管齊下改善因焚燒紙錢而產生的局部空氣品質問題。

環境部呼籲，民眾、社區大樓與宮廟在今年中元普度祭祀時，能以便利、健康的環保祭祀方式代替傳統燃燒，如將購買紙錢的預算轉化為社會公益捐款，或是使用大面額紙錢與集中收運，在虔誠敬神、慎終追遠的同時，也為守護我們的呼吸健康及地球環境貢獻一份心力。

紙錢 環境部 祭祀

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