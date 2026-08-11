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英仙座流星雨來了 明深夜每小時100顆劃過天際

台灣醒報／ 記者楊程翔／台北報導
英仙座流星雨將於8/12深夜至8/13清晨迎來極大期，每小時流星上看百顆，可把握機會觀測。中央社示意圖
英仙座流星雨將於8/12深夜至8/13清晨迎來極大期，每小時流星上看百顆，可把握機會觀測。中央社示意圖

喜歡看英仙座流星雨的人將於8月13日遇見極大期，今年的極大期適逢新月，月光干擾低，是近年觀測條件最佳的一年。台灣星迷在8月12日深夜至13日清晨可把握觀賞機會，理想條件下每小時上看約100顆流星。

英仙座流星雨每年 7 至 8 月間固定發生、流量大且穩定的三大流星雨之一，因為所有流星看起來都像是從仙英座的方向散射出來，故得此名。

極大期估上看百顆

根據《Universe Today》報導，2026年英仙座流星雨預計台灣時間為13日上午11時達到最大，預估天頂每小時出現達100顆。不過流星雨活動高峰範圍較寬，極大期前後一兩天仍值得觀察，且午夜過後流星數量會逐漸增加。

實際觀測數字通常會因光害、地平線角度等而影響。由於今年極大期適逢新月，沒有明亮月光遮蔽流星，是觀測英仙座流星雨難得的好年份。

台灣觀測地點建議

根據《臺南市南瀛天文館》公告，建議民眾選擇光害少、視野開闊的地點，朝東北方天空觀察。觀賞時不需要望遠鏡或雙筒鏡，選擇遠離城市光害、視野開闊的地方，以肉眼直接觀察整片天空即可。

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