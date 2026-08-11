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夏天氣喘患者反增 醫：冷氣溫差超過4度需多注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師周大翔表示，許多人以為氣喘只在秋、冬發作，但在門診發現，今年6至8月氣喘發作民眾有增加趨勢，恐與常因頻繁進出冷氣房的溫差、夏季濕度高，加上上班過勞，或熬夜追劇，心理壓力大，運動量少，容易造成免疫力下降有關。示意圖。圖／123RF
中醫師周大翔表示，許多人以為氣喘只在秋、冬發作，但在門診發現，今年6至8月氣喘發作民眾有增加趨勢，恐與常因頻繁進出冷氣房的溫差、夏季濕度高，加上上班過勞，或熬夜追劇，心理壓力大，運動量少，容易造成免疫力下降有關。示意圖。圖／123RF

夏季高溫、濕熱，民眾少不了吹冷氣消暑，但進出室內冷氣房及室外溫差往往相差攝氏5至10度，呼吸道敏感的人，如果在溫度變化達攝氏7度以上，就很容易就誘發氣喘、過敏發作，甚至是溫差4度以上都可能出現症狀。中醫師周大翔表示，許多人以為氣喘只在秋、冬發作，但在門診發現，今年6至8月氣喘發作民眾有增加趨勢，呼籲民眾注意，避免誘發慢性氣喘的急性發作。

周大翔表示，氣喘是慢性呼吸道過敏的發炎疾病，當接觸到刺激物時，如空汙、香菸、油煙、香水、殺蟲劑及油漆等，支氣管會發炎腫脹並收縮，使空氣難以進出，進而出現呼吸困難、呼吸喘鳴咻咻聲、咳嗽、胸悶窒息感等，常在清晨、夜間、劇烈運動時加重。

以中醫理論來說，夏季炎熱有助增加身體陽氣，但若身體「陽氣」不足，進出冷氣房時，身體的冷熱調節較差，會誘發氣喘發作，產生「氣虛痰濕證」，出現症狀有痰多，咳嗽多，胸悶等症狀，有人則會出現「外感風寒、風熱、風濕」的感冒，進而氣喘加重。

許多人以為只要沒症狀就沒事了，不用治療，但其實氣管內仍在發炎，應定期至西醫追蹤及治療，以免長期發炎沒有控制因而病情惡化。若已出現反覆發作情形，建議及早就醫評估，透過中西醫整合治療，才能改善反覆發炎造成的身體失衡。

因此，夏季氣喘發作，常因頻繁進出冷氣房的溫差、夏季濕度高，加上上班過勞、長期夜班，或熬夜追劇，心理壓力大，運動量少，容易造成免疫力下降，不只容易感冒，也導致誘發慢性氣喘的急性發作。

治療方面，將依患者體質搭配中藥與針灸治療。急性期以清熱化痰、改善發炎反應為主；慢性反覆發作的患者，則會著重於提升免疫力、改善肺部循環、睡眠品質、緩解壓力及調整體質，並透過每次的中藥治療小感冒，達到縮短感冒的時間及嚴重程度，延長每次感冒的間隔，以減少感冒誘發氣喘的機會。

外用藥會使用每年夏季「三伏貼」及冬季「三九貼」，以達到冬病夏治，冬病冬治的效果，作用有溫陽散寒、疏通經絡，改善過敏性鼻炎、氣喘、手腳冰冷、腸胃弱及消化不良的族群，達到保養氣血循環的預防效果。

周大翔提醒，預防氣喘從生活習慣開始：

1. 進出冷氣房時，配戴口罩，穿著透氣薄外套或圍巾，保暖口、鼻、頸及身體。

2. 改善居住環境：家中通風，開除濕機，及定期居家清掃、定期使用55度以上熱水清洗絨毛玩具、寢具及地毯防以止塵蟎生長。

3. 避免刺激物：避免二三手菸，外出可參考環保署空氣品質指標（AQI）調整。

4. 規律運動且量力而為，並且在運動前暖身、運動後拉筋。

氣喘 冷氣 患者

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