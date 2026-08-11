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健保署挹注近70億元 調升兒童、婦產科診察手術費及住院護理費

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

中央健康保險署近期陸續調升兒童、生產及住院護理費等醫療服務支付點數，合計挹注約68.6億元。

健保署表示，健保持續強化兒童照護，2026年4月1日起已投入2.28億元提高兒童加護病房住院診察費加成率、提升新生兒重大手術及兒童精神科日間住院治療費支付點數。

健保署署長陳亮妤表示，近期將再挹注2.31億元推動兒童支付調整，主要在三方面。一是兒科專科醫師照護未滿19歲病人之住院診察費再加成10%，近17萬名兒童受惠。

第二是，提升兒童心臟15項心導管及手術支付點數，以「經由心導管治療開放性動脈導管」為例，由20,250點提升至41,280點，逾2,300名兒童受惠。第三是修訂早期療育門診醫療給付改善方案，放寬收案條件，並將「以家庭為中心之早期療育整合費」由1,000點提高至2,000點，申報頻率由每季一次調整為每兩個月一次，預估約5,400名兒童受惠。

婦產科部分，健保署指出，考量產科醫療風險及人力投入，健保署6月25日共擬會議通過一般生產調升50%，高危險妊娠手術費提高為2倍，困難複雜生產則提高為3倍，合計挹注17.7億元，推估約11萬名產婦受惠。另考慮到羊水栓塞、極重度子癲前症合併器官衰竭等高危險妊娠，以及肺動脈高壓等罕見內外科併發症個案之費用變異大，本次修訂將前述個案不適用DRG，改為論量支付，以合理反應醫事服務之投入。

陳亮妤表示，為改善護理人員工作環境，健保2025年5月1日已投入24.97億元提高急性一般病床住院護理費支付點數12%~16%。本次調升住院護理費包含：急性病床及特殊病床提升5%，慢性病床住院及慢性精神病床住院照護費調升10%，另急性一般病床偏鄉醫院加成由15%調為30%，合計挹注21.37億元。健保將持續挹注預算用於提升住院護理照護品質、鼓勵醫院護理人員留任、強化住院護理照護量能。

陳亮妤表示，健保署持續配合「健康台灣」政策方向，依據臨床實務及醫療人力需求，分階段調整以人力投入為主的醫療服務支付，合理反映醫療專業價值、照護投入及執業風險，兼顧健保永續、民眾健康與醫療照護品質。

健保署 婦產科 護理

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