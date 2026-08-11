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不鏽鋼餐盒微波完「上熱下冷」？苦主狂喊難用：飯都硬掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨自己購買號稱「可微波」的不鏽鋼餐盒，使用約1個月後卻發現加熱效果不佳。示意圖／Ingimage
網友抱怨自己購買號稱「可微波」的不鏽鋼餐盒，使用約1個月後卻發現加熱效果不佳。示意圖／Ingimage

不少人會自備便當盒，不僅方便攜帶，也能減少一次性餐具使用。不過，近日有網友在Threads發文抱怨，自己購買號稱「可微波」的不鏽鋼餐盒，使用約1個月後卻發現加熱效果不佳，即使分次微波，依舊出現「上熱下冷」的情況，讓她忍不住直呼「超難用！不要買」。

原PO表示，當初購買不鏽鋼可微波餐盒，是因為看中好清洗、重量又不重等優點，沒想到實際使用後卻相當困擾，「就算分次微波，還是上熱下冷」，甚至飯都已經硬掉了，餐盒底層卻仍然是冷的，因此忍不住發文提醒其他網友，「真的能救一個是一個」。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，有人分享自己在矽膠、不鏽鋼及玻璃餐盒之間反覆踩雷的經驗，「矽膠的染色吸味不好洗，不鏽鋼的超難完全加熱，玻璃的很重怕破」，已經買到不知道該買哪一款了，直呼為了挑便當盒，彷彿「神農試百草」，花了不少冤枉錢。

也有網友表示，不鏽鋼餐盒即使分次、短時間微波多次，加熱效果仍不理想，「中間底下還不會熱」，甚至有人開玩笑說，連蝦子都被微波成「蝦乾」了，最後只好重回玻璃保鮮盒的懷抱。不過，該網友也認為，如果是需要提著便當走一段路上班的人，不鏽鋼餐盒重量較輕，仍有其優點。

另有網友指出，自己當初購買不鏽鋼餐盒，主要就是看中不鏽鋼材質，而不是因為「可以微波」，如果真的有微波需求，「要買面寬大、比較淺的」餐盒可能更合適。也有人看到原PO分享後直呼「謝謝你救了我」，原本正考慮換成不鏽鋼餐盒，最後決定繼續使用玻璃款。

不過，也不是所有人都認為不鏽鋼微波盒不好用。有網友替它平反，表示相較於自己經常打破的玻璃保鮮盒，反而更喜歡不鏽鋼款，只是使用時需要多一道工序，「微波一下子，再打開微波爐，把下面的東西翻到上層來微波」，雖然麻煩，但自己仍能接受。

餐盒 便當 微波爐

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