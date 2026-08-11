快訊

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風白海豚遠離南部反而下大雨 粉專：西南風是最佳水氣輸送帶

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白海豚颱風遠離，引進南海大範圍的西南風，迎風面的中南部有陣雨或雷雨。圖／擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
白海豚颱風遠離，引進南海大範圍的西南風，迎風面的中南部有陣雨或雷雨。圖／擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

海豚颱風9日傍晚登陸中國大陸浙江，逐漸遠離且減弱、消失，但中南部下雨反而顯著，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，可能原因，西南風就是最佳的「水氣輸送帶」。

「林老師氣象站」指出，當白海豚遠離，引進南海大範圍的西南風，西南風把南海及熱帶海域的暖濕水氣大量輸送到台灣中南部陸地上，儼然成為水氣的迎風面；另一方面，環境氣流再受到台灣地形抬升與局部輻合等效應，肇致中南部地區旺盛的對流降雨發展，有時雨勢還多伴隨著閃電或雷暴等劇烈天氣。

「林老師氣象站」指出，這波西南風造成中南部的持續性降雨，看來有機會延長至下周日（16日），17日起低壓帶接棒，天氣將會更加不穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

白海豚 海豚 颱風

延伸閱讀

西南風+低壓帶 粉專：台灣迎長時間不穩定天氣 雨下一周以上

今起一周中南部陣雷雨 北部慎防午後大雷雨

3颱風+1熱帶性低氣壓 粉專：西北太平洋熱帶擾動大爆發

南部明慎防短延時豪雨 未來1周不排除再有熱帶系統發展

相關新聞

健保早療新制簡化收案、調高支付 約2.5萬名兒童受惠

為協助發展遲緩兒童獲得更即時、更完整的療育照護，衛福部健保署自今年8月10日起修訂「全民健康保險早期療育門診醫療給付改善方案」，透過優化收案機制、合理調整支付及提升醫療服務量能，額外挹注約1600萬元，鼓勵醫療院所透過方案提供更完整、更連續且以家庭為中心的照護模式，協助發展遲緩兒童把握黃金療育期，預估約有2.5萬名兒童受惠。

職銜曝光！台中神外名醫突「失業」換新東家 醫師兒揭父教他3堂課

台中海線神經外科名醫李偉裕日前與大甲李綜合醫院未續約「突然失業」，引發眾多患者及家屬聲援。李偉裕之子、台中榮總神經外科醫師李政穎今發文表示，恭喜父親與亞洲大學附屬醫院豐原分院簽約，受聘為脊椎醫療副院長，除感謝這段期間患者及家屬支持，並分享父親教他的3堂課。

A7之亂凸顯人力缺口、外勤作業環境釀熱傷害 中華郵政回應了

台灣郵政產工今前往交通部陳抗，直指中華郵政董事長王國材補足人力承諾跳票、A7郵政智慧物流園區設備「見證科技退步」，以及呼籲重視外勤人員高溫作業環境導致的熱傷害。對此，中華郵政表示，上半年已舉辦3次內外勤甄試，預計今年第4季全數補足人力。

不鏽鋼餐盒微波完「上熱下冷」？苦主狂喊難用：飯都硬掉了

不少人會自備便當盒，不僅方便攜帶，也能減少一次性餐具使用。不過，近日有網友在Threads發文抱怨，自己購買號稱「可微波」的不鏽鋼餐盒，使用約1個月後卻發現加熱效果不佳，即使分次微波，依舊出現「上熱下冷」的情況，讓她忍不住直呼「超難用！不要買」。

LV、蘇打綠都著迷的物理魔法 法「失重大師」首度來台登新舞臺藝術節

從一張紙、一座傾斜的舞台、跨越世代的身體，到一首寫給土地的歌，新舞臺藝術節9月開始好戲不斷。曼波男孩舞團的「A4」打破紙張的「格式」，約恩．布爾熱瓦舞團的「誰會跌倒（He Who Falls）」，則是把舞者交給更難違抗的重力。

新冠疫情持續升溫！ 上周近2.5萬人就醫 增72重症、14死

近期新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署今表示，上周新冠門急診就診計2萬4645人次，較上一周上升27.6% ，共新增72例本土重症病例及14例本土死亡病例。由於，新冠疫情正處流行期，預期高峰期仍維持在本周或下一周的8月中旬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。