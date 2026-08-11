颱風白海豚遠離南部反而下大雨 粉專：西南風是最佳水氣輸送帶

白海豚颱風9日傍晚登陸中國大陸浙江，逐漸遠離且減弱、消失，但中南部下雨反而顯著，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，可能原因，西南風就是最佳的「水氣輸送帶」。

「林老師氣象站」指出，當白海豚遠離，引進南海大範圍的西南風，西南風把南海及熱帶海域的暖濕水氣大量輸送到台灣中南部陸地上，儼然成為水氣的迎風面；另一方面，環境氣流再受到台灣地形抬升與局部輻合等效應，肇致中南部地區旺盛的對流降雨發展，有時雨勢還多伴隨著閃電或雷暴等劇烈天氣。

「林老師氣象站」指出，這波西南風造成中南部的持續性降雨，看來有機會延長至下周日（16日），17日起低壓帶接棒，天氣將會更加不穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。