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季風環流盤據一周 吳德榮：西南部有陣雨、雷雨 中部以北午後大雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受西南風影響，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨，且有較大雨勢。聯合報系資料照
受西南風影響，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨，且有較大雨勢。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，西北太平洋有季風環流盤據，第15號輕颱昌鴻受其北側導引，向西轉西南西進行，今、明侵襲日本本州及四國。第16號輕颱琵鷺，在其東南側，受西南風導引，向東北遠離。

至於另一熱帶低壓在季風環流東側，向北移動。三者皆環繞季風環流逆時鐘而行，對台無威脅；但未來一周季風環流對於台灣附近的西南風及南海輸送水氣的維持，具關鍵角色。

吳德榮指出，今日至周六季風環流維持台灣附近的西南風及其從南海輸送的水氣，持續大氣不穩定的型態，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢；中部以北未降雨前及東半部白天晴熱，今日各地氣溫如下：北部24至37度、中部25至36度、南部24至35度及東部24至37度。

吳德榮說，下周日至周四(16至20日)台灣附近轉變為低壓帶影響，西南風轉東北風，但水氣仍很多，持續大氣不穩定的型態，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展，白天未降雨前仍偏熱。但因對流強度有逐日的變化，要注意短期的天氣訊息及特報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 雷雨 中央大學

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3颱+1熱帶低壓環繞季風低壓 吳德榮揭預估路徑、影響

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