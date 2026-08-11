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LV、蘇打綠都著迷的物理魔法 法「失重大師」首度來台登新舞臺藝術節

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
無獨有偶工作室劇團《演奏吧！好土樂團》魔幻巨偶9月在中信金融園區亮相。圖／中國信託文教基金會提供
無獨有偶工作室劇團《演奏吧！好土樂團》魔幻巨偶9月在中信金融園區亮相。圖／中國信託文教基金會提供

從一張紙、一座傾斜的舞台、跨越世代的身體，到一首寫給土地的歌，新舞臺藝術節9月開始好戲不斷。曼波男孩舞團的「A4」打破紙張的「格式」，約恩．布爾熱瓦舞團的「誰會跌倒（He Who Falls）」，則是把舞者交給更難違抗的重力。

法國舞蹈家約恩．布爾熱瓦(Yoann Bourgeois)被「紐約時報」盛讚為「物理學劇作家」，首度來台即帶來經典之作「誰會跌倒」。舞台上，一座卅六平方公尺的巨型平台不斷傾斜、旋轉、擺盪，六位舞者隨著離心力與重力奔跑、墜落，在一次次失衡中重新站穩，呈現競爭又共生的生存試煉。

台灣觀眾對布爾熱瓦的作品並不陌生，社群上廣為流傳的短影音中，舞者踏上階梯突然向後墜落，又瞬間「彈」回原點，輕盈的身體宛如時間倒帶，畫面極具辨識度和話題性。布爾熱瓦的「失重、墜落、旋轉」等身體物理美學更橫跨時尚與流行文化，融入時裝秀、大型活動與品牌形象，從Louis Vuitton、Hermès等精品品牌，到全球流行巨星Harry Styles、蘇打綠，都可看見他的「物理魔法」。

新舞臺藝術節國內節目陣容同樣亮眼，今年特別攜手台北藝術節聚焦台灣舞壇。驫舞劇場20週年作品「大群舞」集結跨世代舞者，展現個人匯入群體後所生成的巨大動能；戶外公益場由無獨有偶工作室劇團「演奏吧！好土樂團」打頭陣，綠色製作的魔幻巨偶、童趣偶戲搭配現場音樂，要在南港中國信託金融園區搖滾起來！

●約恩．布爾熱瓦舞團「誰會跌倒」10月20日、21、22日在台北表演藝術中心球劇場演出

2026新舞臺藝術節《A4》售票連結

2026新舞臺藝術節官網

六位舞者懸掛36平方公尺巨型平台，《誰會跌倒》展現獨特物理美學。 ©Géraldine Aresteanu 圖／中國信託文教基金會提供
六位舞者懸掛36平方公尺巨型平台，《誰會跌倒》展現獨特物理美學。 ©Géraldine Aresteanu 圖／中國信託文教基金會提供

Louis Vuitton、Hermès爭相合作、全球聞名「失重大師」約恩．布爾熱瓦首度來台。圖／中國信託文教基金會提供
Louis Vuitton、Hermès爭相合作、全球聞名「失重大師」約恩．布爾熱瓦首度來台。圖／中國信託文教基金會提供

LV 蘇打綠 魔法

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