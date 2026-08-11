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把A4紙變時尚秀！中國信託新舞臺藝術節9月登場 曼波男孩舞團華麗回歸

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
曼波男孩舞團《A4》的華麗流蘇讓舞台變身時尚大秀。©Valentin Freland 圖／中國信託文教基金會提供
曼波男孩舞團《A4》的華麗流蘇讓舞台變身時尚大秀。©Valentin Freland 圖／中國信託文教基金會提供

面對持續變動的生活，我們一面渴望跳脫框架，一面也得學著在失衡中站穩腳步。由中國信託文教基金會主辦的二○二六「中國信託新舞臺藝術節」九月起登場，精選四檔風格鮮明的國內外作品，從當代舞蹈、跨界馬戲到戶外公益演出，以截然不同的表演形式回應當代生活，打開劇場的自由想像。

由法國幽默編舞大師菲利普．拉斐耶（Philippe Lafeuille）創立的曼波男孩舞團（Chicos Mambo），兩年前首度來台，作品「蓬蓬(TUTU)」讓六位男舞者穿上女性專屬芭蕾蓬蓬裙與尖頭鞋，演出結合古典芭蕾、嘻哈與雜技，徹底顛覆傳統性別框架，在台灣轟動完售。舞團今年再度來台，帶著拉斐耶最新力作「A4」華麗回歸，將日常中最平凡的A4紙張，玩成一場目不暇給的舞台遊戲。

「A4」舞如其名，舞作緊扣數字「4」：從A4紙張的四個角、四位各懷絕技的表演者，到韋瓦第「四季」，甚至連演出時間都精準控制在「一小時零四分」。一氣呵成、毫無冷場的舞作之中，當代舞、嘻哈、馬戲與喜劇高手幽默過招，讓一張規規矩矩的A4紙，徹底跳脫「格式」。

「A4」不僅舞作張力十足，舞者造型更是令人目眩神迷。流蘇元素穿梭於多套服裝造型之中，隨著舞者旋轉、跳躍，呈現炫目的流動感，讓舞台變身一場時尚秀。法國「十字報（La Croix）」盛讚「A4」：「將一張平凡無奇的紙，幻化為無盡詩意與生命力。」從「蓬蓬」的蓬蓬裙玩到「A4」的一張紙，拉斐耶再次證明，越是習以為常的事物，越能玩出讓人意想不到的創意。

●曼波男孩舞團「A4」10月24日（六）至25日（日）在台北表演藝術中心球劇場演出，即日起購票享早鳥八折優惠。

2026新舞臺藝術節《A4》售票連結

2026新舞臺藝術節官網

曼波男孩舞團《A4》影片

曼波男孩舞團《A4》從最日常的A4紙張出發，展開不按牌理出牌的舞蹈狂想。©Valentin Freland 圖／中國信託文教基金會提供
曼波男孩舞團《A4》從最日常的A4紙張出發，展開不按牌理出牌的舞蹈狂想。©Valentin Freland 圖／中國信託文教基金會提供

藝術節 舞團 中國信託

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